Jednu dávku vakcíny má už 40 pct lidí nad 70 let, 65 pct nad 80 let

Praha - Alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19 má 40 procent lidí nad 70 a 65 procent nad 80 let. Z celkové populace je to zhruba 11 procent lidí s jednou a asi 4,5 procenta se dvěma dávkami. Vyplývá to z vyjádření a prezentace ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na dnešním jednání výboru pro zdravotnictví. Zájem o očkování vyjádřilo přihlášením do registračního systému asi 1,3 milionu lidí, z nich 476.000 se chce nechat očkovat u svého praktického lékaře.

Na základě věku se zatím mohou nechat očkovat lidé nad 70 let. V polovině ledna se spustil registrační systém pro lidi starší 80 let, od 1. března pak pro osoby ve věku 70 až 79 let. Jednu dávku očkování má mezi osmdesátníky 65 procent populace, 44 procent obě dávky. Rezervovaný termín mají další asi tři procenta, 16 procent čeká na volný termín. Již očkováno nebo k očkování registrováno je 84 procent všech osob této věkové kategorie.

Ze sedmdesátníků má jednu dávku 41 procent a obě 5,5 procenta populace. Dalších 30 procent čeká na termín a téměř pět procent má rezervovaný termín. Celkově se registrovalo 76 procent této populace, asi 769.000 lidí.

Proočkovanost se podle ministra už projevila v domovech seniorů a u zdravotníků. "Nákaza v zařízeních sociálních služeb v podstatě zmizela, stejně tak zmizela i úmrtí," řekl Blatný. Podobné je to podle něj i u zdravotníků. Lékařů se podle něj nechalo očkovat asi tři čtvrtiny, mezi sestrami 60 procent.

Do očkování se od začátku března postupně zapojují také praktičtí lékaři. Podle Blatného už asi 72 procent ordinací registrovalo své pacienty. Podali v nich už zhruba 191.000 dávek vakcíny a registrují kolem 486.000 zájemců.