Jednou do Saúdské Arábie odejdu, je si jistý Mourinho

Káhira - José Mourinho si je jistý, že jednou bude trénovat v Saúdské Arábii. Slavný portugalský fotbalový kouč to uvedl v egyptské televizi MBC, kterou vlastní saúdskoarabská mediální společnost.

"Jsem přesvědčený, že tam jednou budu pracovat. Nevím kdy, ale jsem si jistý, že k tomu dojde," uvedl Mourinho, jenž je v současnosti trenérem AS Řím. "Teď se plně koncentruju na práci v Římě, kde do toho budu dávat maximum do posledního dne. Nikdo neznáme budoucnost, ale do Saúdské Arábie rozhodně půjdu," dodal.

Šedesátiletý Mourinho uvedl, že v létě odmítl mimořádně lukrativní nabídku ze Saúdské Arábie, protože chtěl zůstat i třetí sezonu v AS Řím, s nímž vyhrál Konferenční ligu a letos postoupil do finále Evropské ligy. Ale v červenci se stal členem vedení Mahd Academy, jež se specializuje na hledání sportovních talentů v Saúdské Arábii. "Dveře jsou pro mě v Saúdské Arábii stále otevřené," dodal mistr Španělska, Anglie a Itálie a dvojnásobný vítěz Ligy mistrů.

Letošní lavinu odchodů do Saúdské Arábie odstartoval v zimě jeho slavný krajan Cristiano Ronaldo. "Byl první. Hráči si nejdřív mysleli, že to bude jen taková 'one man show', ale v létě zjistili, že se všechno mění. Chodí tam mnoho hráčů, i těch v nejlepším věku, ne jen na konci kariéry, protože ta liga je kvalitní a velmi zajímavá je také asijská Liga mistrů," dodal Mourinho.