Jednotné jízdné se od neděle rozšíří na většinu vlaků v zemi

Praha - Od neděle bude možné na železnici téměř ve všech spojích různých dopravců jezdit na jedinou jízdenku. Jednotné státní jízdné OneTicket bude platit ve všech vlacích s výjimkou komerčních spojů typických například pro trať Praha-Ostrava. Komerční linky by se do systému měly přidat v příštím roce. Oznámilo to dnes ministerstvo dopravy. Dopravci budou vedle jednotné jízdenky i nadále nabízet vlastní jízdné. To bude zřejmě levnější, nebude však platit u konkurence.

"Největší výhodou OneTicket je její využití napříč dopravci. Je to pohodlný způsob cestování. Pořídíte si jednu jízdenku na celou cestu a nemusíte se vůbec zabývat tím, kdo který spoj provozuje," řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Jednotná jízdenka bude platit na všech tratích, které si u dopravců objednává stát nebo kraje. Do systému se tak zapojí 13 dopravců, kteří budou jednotnou jízdenku ve svých vlacích uznávat.

Výjimkou zatím zůstanou komerční spoje, které dopravci provozují na vlastní riziko. Typickým příkladem takových linek jsou spoje mezi Prahou a Ostravou. Cendis, který má systém na starosti, v této souvislosti upozornil, že e-shop a mobilní aplikace k jednotné jízdence proto budou nabízet pouze spoje, kde jízdné bude platit. Při prodeji na pokladnách nebo ve vlacích pak budou na platnost jízdenek mimo komerční spoje upozorňovat dopravci. Komerční linky by se do systému měly přidat v průběhu příštího roku.

Cestující budou moci využívat jízdenky jednorázové, zpáteční, traťové pro pravidelné dojíždění do práce či síťovou pro neomezené cestování po Česku. Systém bude nabízet také věrnostní slevu 25 procent. Vedle toho bude nabízet například i asistenci zdravotně indisponovaným. Podle Havlíčka bude pokračovat v příštím roce zavádění dalších funkcionalit.

Připravenost na spuštění systému jednotné jízdenky deklarovali i dopravci. Podle nich systém umožní pohodlnější cestování na železnici a zároveň přispěje k posílení turismu na kolejích.

Dosud jednotná jízdenka fungovala ve zkušebním provozu na dvou tratích, konkrétně mezi Plzní a Mostem a Českou Lípou a Rumburkem. V první fázi stát nasadí jednotný tarif pro cestování na železnici, později by se měl rozšířit i například na spoje integrovaných dopravních systémů, tedy včetně autobusů.