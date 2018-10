Singapur - Když se před sezonou domluvily na čtyřhru, chtěly tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková projít na Turnaj mistryň. Dnes v Singapuru pózovaly a líbaly trofej pro světové deblové jedničky, kterou si vysloužily především díky triumfům na Roland Garros a ve Wimbledonu.

Loni se Siniakové dařilo ve čtyřhře s Lucií Hradeckou a už měly jet na Masters, ale Hradecká podstoupila operaci kolena. Siniaková tak obnovila úspěšnou spolupráci s parťačkou z juniorek Krejčíkovou a výsledky předčily očekávání.

Hned v Šen-čenu postoupily v lednu do finále, o titul hrály i na velkém turnaji v Miami. A pak to přišlo: na pařížské antuce dokráčely pro titul. "Tam se to zlomilo. Nehrály jsme dobře, byly dole, ale zápasy otočily. A najednou to šlo," uvedla Siniaková.

"A pak se to hezky sešlo," doplnila Krejčíková a na mysli měla jedinou věc - vavřín z londýnské trávy. Jistotu Turnaje mistryň díky tomu měly jako první pár a ještě se dostaly do semifinále US Open. Aby měl rok ještě honosnější konec, před Masters se poprvé staly světovými jedničkami a postupem do finále si pozici udržely.

"Před sezonou jsme s tím nepočítaly. Dva grandslamové tituly jsou extra," zářila Siniaková. "A určitě jsme nepočítaly, že skončíme jako jedničky. Ty jsi s tím počítala?" zeptala se Krejčíková parťačky a Siniaková jen kroutila hlavou. "Plán jsme překročily o hodně," řekla Krejčíková a Siniaková podotkla: "O krásné věci."

Poprvé na sebe upozornily v roce 2013, kdy slavily juniorské deblové tituly na Roland Garros, ve Wimbledonu i na US Open. Znají se ale od jedenácti let a na kurtu se výborně doplňují.

"Katka je velice rychlá, agresivní a běhavá. Je jako oheň. Hodně výbušná," řekla Krejčková o Siniakové. "Bára dokáže udělat změnu rytmu, zařadit loby i čop a krásně mi to připravit, abych mohla být rychlá na síti," popisovala Siniaková. "Já jsem led. Já to uklidňuju na kurtu," doplnila Krejčíková.

V Singapuru sice finále Turnaje mistryň prohrály, ale hodinu poté už spřádaly plány na další rok. I když, budou spolu hrát? "Uvidíte. Bude to určitě velké překvapení," vtipkovala v dobré náladě Siniaková a ujistila: "Jsme domluvené."

Pokud spolu vydrží, můžou patřit k českým medailovým nadějím na olympiádě v Tokiu. To jim bude čtyřiadvacet let. "To je ještě daleko," mávla rukou Siniaková. "Ale já chci, abychom hrály," řekla Krejčíková. "To já taky," řekla Siniaková.

Hry pod pěti kruhy jsou až v roce 2020. Nedělní večer naopak začínal a deblistky plánovaly v Singapuru oslavu sezony. "Bude obrovská," řekla Krejčíková.