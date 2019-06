Jedničkou draftu se stal Američan Hughes, míří do New Jersey

Vancouver - Jedničkou draftu NHL se stal americký hokejový centr Jack Hughes, jehož si vybralo New Jersey. Hughes působil v uplynulé sezoně v týmu USA do 18 let. Finského útočníka Kaapa Kakka z TPS Rurku si zvolil z druhého místa celek New York Rangers. Český hokejista poprvé od roku 2016 chyběl v prvním kole.

"Jsem strašně šťastný, že jsem se stal součástí Devils. Jsou to skvělí lidí a skvělý klub," řekl serveru nhl.com Hughes, který byl v prognózách řazen na první pozici celou sezonu, přestože Kakko měl skvělou druhou polovinu ročníku a zářil i na mistrovství světa na Slovensku, kde získal zlato.

"Vždycky jsem snil o tom být jedničkou. Nechcete být dvojka, trojka nebo čtyřka," prohlásil Hughes už minulý měsíc. Stal se osmým americkým hokejistou v historii, který byl vybrán jako jednička draftu NHL.

Z hráčů narozených v USA se této pocty dostalo před ním Bryanu Lawtonovi (1983), Mikeovi Modanovi (1988), Bryanu Berardovi (1995), Ricku DiPietrovi (2000), Eriku Johnsonovi (2006), Patricku Kaneovi (2007) a Austonu Matthewsovi (2016).

Hughes v sezoně za výběr USA do 18 let nasbíral v 50 zápasech 112 bodů za 34 branek a 78 asistencí. Na dubnovém mistrovství světa osmnáctek, kde získal bronz, vyhrál s 20 body (9+11) ze sedmi utkání produktivitu. Předtím na přelomu roku přispěl k zisku stříbra na šampionátu dvacítek čtyřmi asistencemi ve čtyřech duelech. Na květnovém mistrovství světa na Slovensku si připsal v sedmi duelech tři přihrávky.

Už se těší na souboje s Kakkem. "Budeme se hodně často potkávat a zápasy Devils s Rangers budou velká zábava. Vidíme to u Ovečkina a Crosbyho celá léta. Neříkám, že budeme jako Ovečkin a Crosby, ale bude to super," prohlásil Hughes.

Kakko působil ve finské lize za TPS Turku a v 50 duelech včetně play off si připsal 43 bodů za 26 gólů a 17 přihrávek. Na šampionátu dvacítek přispěl ke zlatu pěti body (2+3) v sedmi duelech a na MS na Slovensku slavil také triumf. V deseti duelech nasbíral sedm bodů (6+1). Zlato má i z loňska ze šampionátu osmnáctek.

Jako třetího v pořadí si vybralo Chicago kanadského útočníka Kirbyho Dacha ze Saskatoonu z WHL. Následně sáhlo Colorado po kanadském obránci Bowenu Byramovi u celku Vancouver Giant z WHL a pětkou draftu se stal útočník Alex Turcotte z týmu USA do 18 let. Nejvýše z Evropanů byl na šesté pozici německý bek Moritz Seider z Mannheimu, jehož si vybral Detroit.

Výběry ve druhém až sedmém kole začnou ve Vancouveru dnes od 19:00 SELČ.

Pořadí 1. kola draftu NHL 2019 ve Vancouveru

(v pořadí tým NHL - hokejista - národnost - post - dosavadní tým/soutěž):

1. New Jersey Devils - Jack Hughes - USA - útočník - USA '18'/USHL,

2. New York Rangers - Kaapo Kakko - Finsko - útočník - TPS Turku/Fin.,

3. Chicago Blackhawks - Kirby Dach - Kanada - útočník - Saskatoon/WHL,

4. Colorado Avalanche - Bowen Byram - Kanada - obránce - Vancouver Giants/WHL,

5. Los Angeles Kings - Alex Turcotte - USA - útočník - USA '18'/USHL,

6. Detroit Red Wings - Moritz Seider - Německo - obránce - Mannheim/Něm.,

7. Buffalo Sabres - Dylan Cozens - Kanada - útočník - Lethbridge/WHL,

8. Edmonton Oilers - Philip Broberg - Švédsko - obránce - AIK Stockholm/Švéd.,

9. Anaheim Ducks - Trevor Zegras - USA - útočník - USA '18'/USHL,

10. Vancouver Canucks - Vasilij Podkolzin - Rusko - útočník - Petrohrad/KHL,

11. Arizona Coyotes - Victor Söderström - Švédsko - obránce - Brynäs/Švéd.,

12. Minnesota Wild - Matthew Boldy - USA - útočník - USA '18'/USHL,

13. Florida Panthers - Spencer Knight - USA - brankář - USA '18'/USHL,

14. Philadelphia Flyers - Cameron York - USA - obránce - USA '18'/USHL,

15. Montreal Canadiens - Cole Caufield - USA - útočník - USA '18'/USHL,

16. Colorado Avalanche - Alex Newhook - Kanada - útočník - Victoria/BCHL,

17. Vegas Golden Knights - Peyton Krebs - Kanada - útočník - Winnipeg Ice/WHL,

18. Dallas Stars - Thomas Harley - Kanada - obránce - Mississauga/OHL,

19. Ottawa Senators - Lassi Thomson - Finsko - obránce - Kelowna/WHL,

20. Winnipeg Jets - Ville Heinola - Finsko - obránce - Lukko Rauma/Fin.,

21. Pittsburgh Penguins - Samuel Poulin - Kanada - útočník - Sherbrooke/QMJHL,

22. Los Angeles Kings - Tobias Björnfot - Švédsko - obránce -Djurgaarden/Švéd.,

23. New York Islanders - Simon Holmström - Švédsko - útočník - HV 71/Švéd.,

24. Nashville Predators - Philip Tomasino - Kanada - útočník - Niagara/OHL,

25. Washington Capitals - Connor McMichael - Kanada - útočník - London/OHL,

26. Calgary Flames - Jakob Pelletier - Kanada - útočník - Moncton/QMJHL,

27. Tampa Bay Lightning - Nolan Foote - Kanada - útočník - Kelowna/WHL,

28. Carolina Hurricanes - Ryan Suzuki - Kanada - útočník - Barrie/OHL,

29. Anaheim Ducks - Brayden Tracey - Kanada - útočník - Moose Jaw/WHL,

30. Boston Bruins - John Beecher - USA - útočník - USA '18'/USHL,

31. Buffalo Sabres - Ryan Johnson - USA - obránce - Sioux Falls/USHL.