Jedničkou draftu NHL je kanadský obránce Power, patří Buffalu

Secaucus (USA) - Jedničkou draftu NHL se stal kanadský hokejový obránce Owen Power, kterého si vybralo Buffalo. Jako druhý přišel na řadu další hráč University of Michigan americký obránce Matthew Beniers, po kterém sáhl ligový nováček Seattle. Třetí volil Anaheim a vzal si kanadského centra Masona McTavishe, který v uplynulé sezoně hrál ve švýcarském druholigovém Oltenu.

Na nikoho z českých hokejistů se v prvním kole nedostalo. Draft bude pokračovat druhým až sedmým kolem dnes od 17:00 SELČ.

Draft se koná stejně jako loni v říjnu kvůli koronavirové pandemii virtuálně bez osobní účasti budoucích hvězd nejlepší ligy světa ze sídla studií NHL Network v Secaucusu.

Osmnáctiletý Power v červnu získal s Kanadou zlato na mistrovství světa v Rize, kde si v 10 zápasech připsal tři asistence. V uplynulé sezoně v univerzitní soutěži NCAA sehrál 26 utkání a nasbíral 16 bodů za tři branky a 13 přihrávek. "Je to něco, o čem jsem celý život snil," řekl Power k draftu televizní stanici ESPN.

Buffalo bylo s 37 body z 56 zápasů nejhorším týmem uplynulé zkrácené sezony NHL a 2. června získalo právo prvního výběru v tradiční loterii. Jedničku si volili Sabres počtvrté v klubové historii. V roce 1970 si vybrali centra Gilberta Perreaulta, o 17 let později dalšího středního útočníka Pierrea Turgeona a před třemi roky švédského beka Rasmuse Dahlina.

Potřetí v historii a poprvé od roku 1969 se na prvních dvou pozicích draftu objevili spoluhráči. Naposledy to byli Rejean Houle a Marc Tardif z juniorského týmu Montreal Canadiens.

"Byl to jeden z týmů, kam jsem po rozhovorech s nimi chtěl nejvíce. (Generální manažer) Ron (Francis) byl skvělý," prohlásil Beniers, kterého získal Seattle. Z University of Michigan si vybral také Columbus na pátém místě kanadského útočníka Kenta Johnsona.

Jako čtyřku si zvolilo New Jersey sedmnáctiletého obránce Lukea Hughese, jenž nastupoval za tým USA do 18 let. V Devils se setká s bratrem Jackem, který byl před dvěma roky jedničkou draftu. Jejich nestaršího sourozence, obránce Quinna, draftoval v roce 2018 jako sedmého v pořadí Vancouver.

Pořadí 1. kola draftu NHL 2021 (v pořadí tým NHL - hokejista - národnost - post - dosavadní tým/soutěž): 1. Buffalo - Owen Power - Kanada - obránce - University of Michigan/NCAA, 2. Seattle - Matthew Beniers - USA - útočník - University of Michigan/NCAA, 3. Anaheim - Mason McTavish - Kanada - útočník - Olten/Švýc, 4. New Jersey - Luke Hughes - USA - obránce - USA '18'/USDP, 5. Columbus - Kent Johnson - Kanada - útočník - University of Michigan/NCAA, 6. Detroit - Simon Edvinsson - Švédsko - obránce - Frölunda/Švéd., 7. San Jose - William Eklund - Švédsko - útočník - Djurgaarden/Švéd., 8. Los Angeles - Brandt Clarke - Kanada - obránce - Nové Zámky/SR, 9. Arizona - Dylan Guenther - Kanada - útočník - Edmonton Oil Kings/WHL, 10. Ottawa Senators - Tyler Boucher - USA - útočník - USA '18'/USDP, 11. Arizona - volba odebrána jako trest za porušení pravidel testování hráčů v sezoně 2019/20, 12. Columbus - Cole Sillinger - Kanada - útočník - Sioux Falls/USHL, 13. Calgary - Matthew Coronato - USA - útočník - Chicago Steel/USHL, 14. Buffalo - Isak Rosén - Švédsko - útočník - Leksand/Švéd., 15. Detroit - Sebastian Cossa - Kanada - gólman - Edmonton Oil Kings/WHL, 16. New York Rangers - Brennan Othmann - Kanada - útočník - Olten/Švýc., 17. St. Louis - Zachary Bolduc - Kanada - útočník - Rimouski/QMJHL, 18. Winnipeg - Chaz Lucius - USA - útočník - USA '18'/USDP, 19. Nashville - Fjodor Svečkov - Rusko - útočník - Togliatti/MHL, 20. Minnesota - Jesper Wallstedt - Švédsko - brankář - Lulea/Švéd., 21. Boston - Fabian Lysell - Švédsko - útočník - Lulea/Švéd., 22. Edmonton - Xavier Bourgault - Kanada - útočník - Shawinigan/QMJHL, 23. Dallas - Wyatt Johnston - Kanada - útočník - Windsor/OHL, 24. Florida - Matthew Samoskevich - USA - útočník - Chicago Steel/USHL, 25. Columbus - Corson Ceulemans - Kanada - obránce - Brooks Bandits/AJHL, 26. Minnesota - Carson Lambos - Kanada - obránce - Jyväskylä/Fin., 27. Nashville - Zachary L'Heureux - Kanada - útočník - Halifax/QMJHL, 28. Colorado Avalanche - Oskar Olausson - Švédsko - útočník - HV 71/Švéd., 29. New Jersey - Chase Stillman - Kanada - útočník - Esbjerg/Dán., 30. Vegas - Zach Dean - Kanada - útočník - Gatineau/QMJHL, 31. Montreal - Logan Mailloux - Kanada - obránce - SK Lejon/Švéd., 32. Chicago - Nolan Allan - Kanada - obránce - Prince Albert/WHL.