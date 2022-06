Jedničkou draftu NBA je křídlo Banchero, vybralo si ho Orlando

New York - Jedničkou draftu NBA se stal křídelní hráč Paolo Banchero, kterého si vybralo Orlando Magic. Devatenáctiletý rodák ze Seattlu reprezentující Itálii hraje za univerzitní tým Duke Blue Devils. Jako druhý byl v New Yorku draftován Chet Holmgren, a to Oklahomou, do jejíhož kádru patří i český rozehrávač Vít Krejčí.

Banchero odehrál za univerzitní tým Duke první sezonu s průměry 17,2 bodu a 7,8 doskoku na utkání. Těch absolvoval 39. "Nemůžu uvěřit tomu, co se právě teď stalo. Plánuju Orlandu odevzdat všechno, co umím," řekl.

Orlando bylo v uplynulé sezoně NBA druhým nejhorším týmem základní části s bilancí 22 vítězství z 82 zápasů. Jako první vybíralo počtvrté v historii poté, co vyhrálo draftovou loterii. Trojkou se stala předpokládaná jednička Jabari Smith, kterého získal Houston.