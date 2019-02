Tokio - Světová jednička Naomi Ósakaová po třinácti měsících veleúspěšné spolupráce končí s německým trenérem Saschou Bajinem, s nímž vyhrála poslední dva grandslamy. Jednadvacetiletá japonská tenistka oznámila nečekanou novinku jen dva týdny poté, co triumfovala na Australian Open a dostala se do čela žebříčku.

Ósakaová začala s Bajinem spolupracovat před minulou sezonou. V březnu ovládla velký turnaj v Indian Wells a slavila na okruhu WTA premiérovou trofej. Na začátku září pak senzačně dominovala na US Open a před 17 dny nenašla přemožitelku ani na grandslamu v Melbourne. Ve finále porazila Petru Kvitovou, o kolo dříve ji nezastavila ani Karolína Plíšková.

"Už nebudu dál spolupracovat se Saschou. Chci mu poděkovat a přeju mu jen to nejlepší," napsala Ósakaová na twitteru.

Čtyřiatřicetiletý rodák ze Srbska Bajin dříve pomáhal jako sparingpartner Sereně Williamsové, Caroline Wozniacké, Sloane Stephensové i Viktorii Azarenkové. Díky úspěšné spolupráci s Ósakaovou získal od WTA ocenění Trenér roku.

Ani on nevysvětlil, co k nečekanému rozchodu s japonskou tenistkou vedlo. "Taky ti přeju jen to nejlepší. Byla to skvělá jízda. Díky, že jsem mohl být u toho," reagoval Bajin.

Podle japonských médií to mezi oběma neklapalo již od začátku tohoto roku a některé tréninky na Australian Open trvaly sotva deset minut. V tomto týdnu se Ósakaová odhlásila z turnaje v Dauhá, jako důvod uvedla obnovené zranění zad.

Se svými trenéry nedávno ukončily spolupráci také další grandslamové šampionky: rumunská vítězka French Open Simona Halepová či loňská šampionka Wimbledonu Angelique Kerberová z Německa. Obě už mají náhradu.