Jednička Kvitová vypadla na Prague Open už v prvním kole

Praha - Turnajová jednička a dvanáctá tenistka světa Petra Kvitová vypadla na Prague Open nečekaně už v prvním kole. Slovenské tenistce ze třetí stovky žebříčku Rebece Šramkové podlehla 6:7, 6:3 a 4:6.

Kvitová mohla první set za stavu 5:4 a 6:5 dopodávat, ale nakonec ho ztratila 5:7 v tie-breaku. Ve druhé sadě začaly vítězku turnaje z roku 2018 trápit svalové problémy, nechala se dvakrát ošetřit, ale podařilo se jí srovnat.

"Jsem v přípravě, tělo trochu bolí a pravá noha to nevydržela. Ale byl to dobrý zápas a jsem ráda, že lidi zůstali až do konce," řekla v rozhovoru na kurtu Kvitová, která doufá, že zranění neohrozí její účast na olympiádě v Tokiu.

V rozhodující třetí sadě jednatřicetiletá Češka neudržela za stavu 2:3 podání a Šramková už vedení udržela. Dvojnásobná grandslamová vítězka jí sice dvakrát sebrala servis, ale sama o něj ještě dvakrát přišla.

Šramková, které v žebříčku patří 226. místo, si připsala největší vítězství v dosavadní kariéře. "Ještě si to moc neuvědomuji. Upřímně jsem z toho překvapená," řekla se slzami v očích.

Také slovenská tenistka dohrávala se zdravotními problémy. "Za stavu 3:3 ve druhém setu jsem začala dostávat křeče a zachránilo mě magnesium," dodala čtyřiadvacetiletá Šramková.

S turnajem se také rozloučila bývalá vítězka US Open Australanka Samantha Stosurová, která prohrála s Američankou Grace Minovou. Sedmatřicetiletá držitelka divoké karty podlehla 181. hráčce světového žebříčku 3:6, 6:2, 3:6.

Pro někdejší světovou čtyřku Stosurovou to byla šestá porážka za sebou. Naposledy se vítězka devíti turnajů WTA radovala z vyhraného zápasu v únoru v prvním kole Australian Open. V Praze byla Stosurová ve finále před pěti lety, kdy se hrálo na antuce.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 236.238 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Šramková (SR) - Kvitová (1-ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, Stojanovičová (7-Srb.) - Djatčenková (Rus.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, Minnenová (9-Belg.) - Gatto-Monticoneová (It.) 6:0, 4:6, 6:1, Minová (USA) - Stosurová (Austr.) 6:3, 2:6, 6:3, Muhammadová (USA) - Cabreraová (Austr.) 3:6, 6:2, 6:2. Čtyřhra - 1. kolo: Bouzková, Hradecká (3-ČR) - Liang En-šuo, Minová (Tchaj-wan/USA) 6:2, 6:2, Bainsová, Murrayová (Brit.) - Havlíčková, Kolodziejová (ČR) 6:4, 6:3, Djatčenková, Martincová (Rus./ČR) - Klimovičová, Palicová (ČR) 3:6, 6:4, 10:6.