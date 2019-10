Jednička Bertensová začala v Ču-chaji výhrou nad Vekičovou

Ču-chaj (Čína) - Nejvýše nasazená hráčka tenisového turnaje Elite Trophy Nizozemka Kiki Bertensová začala v čínské Ču-chaji vítězstvím. Na úvod Azalkové skupiny zdolala 7:6, 6:2 Chorvatku Donnu Vekičovou, kterou porazila i ve třetím letošním vzájemném utkání.

Po vyrovnaném prvním setu, který vyhrála v tie-breaku 7:5, začala Bertensová druhou sadu pěti získanými gamy v řadě. Světová desítka v ní pětkrát prolomila soupeřce podání a set ukončila při vlastním servisu čistou hrou.

Bertensová hraje už sedmý týden v řadě poté, co se snažila sbírat body nutné k postupu na Turnaj mistryň. Zklamání z toho, že se do Šen-čenu nakonec neprobojovala, na sobě nedala znát. "Byl to můj cíl a je to pryč. Ale jsem zase na kurtu a chci vyhrát tenhle turnaj," uvedla.

Česká tenistka Karolína Muchová rozehraje Kaméliovou skupinu až ve čtvrtek.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj Elite Trophy v Ču-chaji v Číně

(tvrdý povrch, dotace 2,419.844 dolarů):

Azalková skupina:

Bertensová (1-Niz.) - Vekičová (8-Chorv.) 7:6 (7:5), 6:2.

Orchidejová skupina:

Čeng Saj-saj (12-Čína) - Keysová (3-USA) 6:4, 6:2.

Růžová skupina:

Sabalenková (4-Běl.) - Sakkariová (9-Řec.) 6:3, 6:4.