Jednání vlády s opozicí o podpoře nouzového stavu bude pokračovat

Praha - Vláda nenašla ani po dnešním jednání s opozicí podporu pro prodloužení nouzového stavu, o něž ve čtvrtek požádá Sněmovnu. Jednání s Piráty a STAN a zřejmě i koalicí ODS, TOP 09 a lidovců by měla pokračovat ve středu, řekl novinářům po schůzce vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Nevyloučil, že vláda by mohla v krajním případě vyhlásit i nouzový stav nově, i když to podle právníků vnitra může hraničit s obcházením ústavy.

Jednat o prodloužení nouzového stavu podle Hamáčka odmítlo hnutí SPD, už dříve komunisté. "Mám pocit, že si všichni uvědomujeme závažnost situace," řekl. Dodal, že na schůzce opozice jednala o některých podmínkách obecně. Očekává, že další jednání budou následovat ve středu.

"Zazněly priority, neřekli nám podmínky pro prodloužení nouzového stavu," uvedl. Rád by dospěl se stranami k širšímu konsenzu. Z priorit SPD podle vicepremiéra vyplynulo, že s podporou hnutí menšinový kabinet počítat nemůže. Pokud většinu vláda nenajde, hrozí podle Hamáčka ve zdravotnictví katastrofa. "Není plán B, jak situaci vyřešit," řekl. Pokud by stav nouze prodloužen nebyl, mohl by kabinet jen hledat cesty, jak dopady minimalizovat, uvedl.

Vyhlásit nový nouzový stav by mohlo podle Hamáčka znamenat obcházení Ústavy ČR. "Otázka je, zda by to mohlo fungovat jako poslední záchranná brzda," uvedl. Zcela tuto možnost nevyloučil. "Když se řítíte do zdi, tak hledáte cestu, abyste nenarazili," uvedl.

Koalice opozičních ODS, TOP 09 a lidovců dnes požádala, aby poslanci projednali ve středu, před čtvrteční schůzí o žádosti vlády o nouzovém stavu, alespoň v prvním čtení návrh odškodňovacího zákona. Lídři koalice to uvedli dnes před zahájením jednání Sněmovny. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek ale řekl, že zařazení bodu na středeční jednání nepředpokládá. Podle Hamáčka je možné o této podmínce mluvit. "Jednání ještě nekončí," uvedl. Pevný termín další schůzky zatím podle něho stanoven nebyl.

Podle návrhu odškodňovacího zákona by měl stát platit podnikatelům plnou výši fixních nákladů, pokud kvůli vládním opatřením museli činnost zastavit. V případě omezení činnosti by šlo o náhradu poloviny fixních nákladů. Obnovit by opozice chtěla také odpuštění odvodů pro živnostníky a malé firmy. Koalice Spolu žádá také postupný návrat žáků a studentů do škol. V první fázi by se měla prezenční výuka obnovit pro první stupeň a deváté třídy základních škol a maturitní a závěrečné ročníky škol středních. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 také chtějí, aby vláda předložila krizovou legislativu a pandemický zákon. Piráti a STAN podmiňují podporu kabinetu například zlepšením kompenzací.

Žádost o další prodloužení nouzového stavu do 16. března vláda schválila v pondělí. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. V minulých případech podpořili vládu poslanci KSČM, kteří ji v dolní komoře tolerují. Širší vedení komunistů ale v pátek doporučilo poslancům tentokrát pro prodloužení nehlasovat.

SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) opět nepodpoří další trvání nouzového stavu. Podle předsedy Tomia Okamury je opakované prodlužování stavu nouze důsledkem nekoncepční práce vlády. Řekl to na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny. Vláda podle něj měla dávno novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, který by umožnil lépe realizovat ochranu rizikových skupin.

Podle Okamury nouzový stav dává kabinetu prostor pro netransparentní nákupy bez výběrového řízení. Poslanec a místopředseda sněmovního branného výboru Radovan Vích uvedl, že by měla mimo jiné být přijata úprava legislativy, díky níž by vojáci mohli být i bez vyhlášeného nouzového stavu nasazováni ve zdravotnických a sociálních zařízeních po dobu pandemie.

SPD zároveň žádá co nejrychlejší návrat dětí do škol. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní školáci mají výuku na dálku. Podle Okamury by se měly zprovoznit také skiareály.

ČSSD podpoří další nouzový stav, vyzývá k tomu i opoziční strany

Poslanci vládní ČSSD podpoří pokračování nouzového stavu v Česku kvůli covidu-19. Novinářům to dnes řekl první místopředseda sociální demokracie Roman Onderka. Vyzval současně opoziční subjekty ve Sněmovně, aby také zvážily podporu vládní žádosti, i kdyby jen na kratší dobu než požadovaných 30 dní. Podle Onderky epidemická situace neumožňuje nic jiného než nouzový stav prodloužit.

Onderka varoval před tím, že konec nouzového stavu by po 14. únoru znamenal konec veškerých opatření, která brání šíření covidu-19. "Zdravotnická situace v ČR je taková, že nám neumožňuje jinou cestu než prodloužit nouzový stav," uvedl. Konstatoval, že podle vládní rady pro zdravotní rizika by až polovinu potvrzených případů covidu-19 v Česku mohla tvořit nakažlivější tzv. britská varianta viru.

Za klíčové Onderka považuje, aby vláda ANO a ČSSD získala zpět důvěru občanů. "Je třeba dennodenně vysvětlovat, že jen omezením kontaktů a dodržováním nařízení se můžeme dopracovat k tomu, že čísla neporostou a že se nám nezahltí nemocnice," řekl. ČSSD podle něj pokračování nouzového stavu podpoří. "Vyzývá hlavně nevládní subjekty, aby zvážily situaci a podpořily s námi nouzový stav. Jestli po dobu jednoho měsíce, nebo kratší, to není v tuto chvíli podstatné," doplnil.