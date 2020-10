Jednání vlády bylo kvůli zasedání NERV přerušeno do 19:30

Praha - Dnešní jednání vlády bylo do 19:30 přerušeno, zasedá Národní ekonomická rada vlády (NERV). Novináře o tom informoval tiskový odbor kabinetu. Vláda, jejíž videokonferenční jednání začalo ve 14:00, by měla mimo jiné rozhodovat o dalších opatřeních kvůli koronavirové epidemii.

Dosud kabinet hnutí ANO a ČSSD rozhodl například o prodloužení vyplácení příspěvků na náhrady mezd z programu Antivirus firmám, které musely kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu omezit výrobu a služby, do konce roku. Schválil také poskytnutí darů v celkové výši 60 milionů korun v rámci programu Pomoc na místě, který je zaměřen na asistenci uprchlíkům a zemím pod silnými migračními tlaky. Peníze budou v rámci tří darů směřovat do Jordánska, Iráku a Libye.

Změny v ošetřovném z dílny lidovců, podle kterých by se vyplácelo po celou dobu uzavření školského zařízení nebo karantény na děti do 13 let, a to ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu, vláda na odmítla. ČTK to sdělila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Sněmovna už schválila vládní předlohu o ošetřovném, která na epidemii covidu-19 reaguje.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli ve svém tradičním videu řekl, že pokud se nestane zázrak, vláda bude muset přitvrdit opatření proti šíření koronaviru. Znovu vyzval, aby lidé omezení dodržovali. Nynější opatření, která platí teprve od čtvrtka, mají podle něho "strašně moc" výjimek. Uvedl, že ministerstvo zdravotnictví musí předložit projekt na urychlení trasování i testování. Hledat kontakty nakažených koronavirem stát nestíhá, přiznal.

Končící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) také varoval před dalším zpřísněním opatření proti koronaviru, pokud se v nadcházejících dnech bude počet nakažených dál zvyšovat.

Činnost NERV obnovil kabinet 9. dubna. NERV má nyní 17 členů, a to zástupců ekonomů i velkých firem. Je mezi nimi například šéf České spořitelny Tomáš Salomon, člen představenstva Škoda Auto Bohdan Wojnar nebo předseda dozorčí rady O2 Ladislav Bartoníček. Hlavním úkolem rady má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády.