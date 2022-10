Jednání soudu o vazbě kvůli bytům v Brně se nejspíš týká Bradáče a Červinky

Brno - Městský soud v Brně dnes začal rozhodovat o vazbě dvou z osmi lidí obviněných v kauze přidělování bytů v Brně. Podle informací ČTK by se to mělo týkat politika ODS Otakara Bradáče a jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinky. Červinkův obhájce Pavel Hála novinářům řekl, že si myslí, že dvojice půjde do vazby. Podle něj je jeho klientovi kladena za vinu účast na sedmi případech. Bradáčův advokát Jan Kovařík s novináři nemluvil.

Hála novinářům řekl, že jednání se týká dvou obviněných. "Budou podle mého úsudku vzati do vazby. Mému klientovi je kladeno za vinu v sedmi případech manipulace s byty ze zištných důvodů. Dělo se to v předchozích dvou letech. Škoda je 100.000 násobně," řekl Hála. O Bradáčovi obhájce nemluvil.

Zbytek obviněných byl ze zadržení propuštěn na svobodu. Policie vyslechla 30 lidí a provedla 28 domovních prohlídek. "Někteří z celkem osmi obviněných trestnou činnost doznávají a s policejním orgánem a státním zastupitelstvím různým způsobem spolupracují," uvedla dnes v tiskové zprávě dozorující státní zástupkyně Petra Lastovecká.

Česká televize zveřejnila jména všech osmi lidí, které policie v souvislosti s případem zadržela. Kromě Bradáče a Červinky jsou to zastupitel hnutí ANO v Brně-Černovicích Radim Suchánek, který pracuje na Správě nemovitostí Brna-středu. Mluvčí úřadu Kateřina Dobešová dnes ČTK řekla, že po nástupu do práce tajemník Suchánka přeřadil na jiné místo, které nemá spojitost s jeho předešlou agendou. Dalšími zadrženými jsou podle ČT Červinkova společnice Eva Vágnerová a dále Kateřina Pospíšilová, Jiří Povolný, Ludvík Kraus a Marek Horvath, kteří jsou podle ČT spjati s brněnským realitním trhem. Předsedkyně kontrolního výboru radnice Brno-střed Monika Lukášová Spilková už v týdnu ČTK řekla, že dlouhodobě upozorňovala na podivné přidělování bytů nebo směny na radnici Brno-střed.

Policisté zasahovali v Brně v úterý. Není to však poprvé ve spojitosti s radnicí Brno-střed. V roce 2019 vyplula na povrch takzvaná kauza Stoka. Policisté tehdy odhalili organizovanou skupinu, v níž figurovali místní politici z hnutí ANO, úředníci a podnikatelé. Skupina ovlivňovala veřejné zakázky na radnici. Tresty padly letos v květnu. Nejvyšší v podobě 9,5 roku vězení dostal bývalý místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula. Soud rozdal tresty dalším osmi lidem a dvěma firmám.