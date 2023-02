Jednání Sněmovny k nižšímu růstu penzí ovládl Okamura, mluví přes šest hodin

Praha - Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura vyrovnal svůj rok starý rekord v délce vystoupení ve Sněmovně. V polovině loňského února navrhoval v rámci obstrukcí šest hodin úpravy programu schůze. Stejně tak dnes k vládnímu návrhu na nižší růst penzí hovořil bez přestávky od 14:00, přičemž po 19:00 oznámil, že je zhruba v polovině svého vystoupení. Sněmovna se kvůli obstrukcím ani po více než deseti hodinách jednání ještě nedostala k potvrzování stavu legislativní nouze, v němž chce vláda prosadit snížení červnové valorizace penzí.

Po více než tříhodinové přestřelce dvouminutových poznámek poslanců se odpoledne dostali k projevům řečníci s přednostním právem Karel Havlíček (ANO) a Okamura, jenž předčítal různé modely důchodového systému a popisoval pokusy o důchodovou reformu. Na debatu řadových poslanců k legislativní nouzi nadále čeká šest desítek přihlášených.

Zatím nejdelší vystoupení ve Sněmovně předvedl Okamura při jednání 15. února, kdy navrhoval úpravy programu schůze ve snaze zabránit přijetí novely pandemického zákona. Pokusil se tehdy zablokovat schválení programu schůze Sněmovny v rámci úvodního jednacího dne, koalice ale prosadila jeho prodloužení i přes noc.

Sněmovna má podle kuloárových informací, které získala ČTK, jednat přes noc až do středečních 10:00, kdy by měla být schůze dolní komory přerušena na dvě hodiny kvůli zasedáním vlády a sněmovních výborů. Kluby opozičních hnutí ANO a SPD si v noci zřejmě vyberou postupně každý dvouhodinovou přestávku formálně na jednání své frakce.

Okamura byl dnes druhým řečníkem s přednostním právem po místopředsedovi Sněmovny a ANO Havlíčkovi, kterému na jeho kritické vystoupení vůči vládě stačilo kolem půl hodiny. Lídr SPD své vystoupení s obdobným zaměřením označil za "obsáhlejší". "Nejsem ještě ani v polovině," upozornil Okamura už v době, co mluvil nepřetržitě zhruba 3,5 hodiny.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. Opozice kvůli tomu ohlásila dosud nejrozsáhlejší obstrukce.

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) na twitteru informoval o tom, že na dnešek svolal další jednání pracovní skupiny k úpravám sněmovního jednacího řádu s cílem zefektivnit chod dolní komory. "Od zástupců pěti vládních stran jsem řadu návrhů dostal, bohužel od dvou opozičních stran žádná reakce nedorazila. Respektive z SPD napsali, že nic měnit nechtějí, a ANO vůbec neodpovědělo," napsal.

Pokud Sněmovna trvání legislativní nouze potvrdí, čeká ji také rozhodování o tom, zda vládní penzijní novelu projedná zkráceně s vynecháním prvního čtení. Do běžné debaty k tomu návrhu sněmovní systém eviduje rovněž šest desítek poslaneckých přihlášek. Poslanci by ale měli hlasovat také o návrhu SPD na zrušení již vyhlášené legislativní nouze. Do diskuse o samotné předloze je v systému pro všechny fáze jejího projednávání celkem přes 150 přihlášek.