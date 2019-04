Londýn/Lucemburk/Berlín - Mluvčí britských opozičních labouristů pro otázky brexitu Keir Starmer dnes oznámil, že jednání s vládními konzervativci o vyřešení patu kolem odchodu Británie z Evropské unie zatím nepřinesla výsledky. Dnes se podle něj žádné mezistranické schůzky neočekávají. "Nepochybuji ale, že nějaký vývoj nastane," dodal Starmer citovaný agenturou Reuters; míč je nyní podle něj na straně vlády. Premiérka Theresa Mayová podle svého mluvčího nicméně doufá, že se s opozicí dohodne co nejdříve, a chce domluvit na další dny více schůzek.

V úterý Mayová zamíří do Berlína za kancléřkou Angelou Merkelovou a téhož dne večer bude v Paříži jednat s prezidentem Emmanuelem Macronem.

Šéf britské diplomacie Jeremy Hunt mezitím před dnešním setkáním ministrů zahraničí zemí EU v Lucemburku novinářům řekl, že Mayová ve snaze najít východisko z brexitové krize "nenechává kámen na kameni". Obě strany - konzervativci a labouristé - by ale podle něj neměly dopředu stanovovat témata, o kterých nejsou ochotné uvažovat, jinak by vůbec nemělo smysl jednat.

Podle britského tisku tak naznačil, že vláda je otevřená myšlence trvalé celní unie s EU, což je klíčový požadavek labouristů. Naopak zastánci naprosté odluky od unijních struktur celní unii odmítají, podle nich by pak Spojené království nemohlo nezávisle uzavírat vlastní obchodní dohody. Server Independent dnes rovněž citoval jednoho ze členů britské vlády, podle něhož nejpravděpodobnějším vyústěním mezistranických jednání je právě závazek, že Británie bude s EU v trvalé celní unii.

Premiérka minulý týden v úterý překvapivě vyzvala předsedu Labouristické strany Jeremyho Corbyna k jednání kvůli brexitovému patu. Hovořili spolu ve středu a v následujících dnech jejich týmy vedly "technická jednání". V pátek Mayová požádala předsedu Evropské rady Donalda Tuska o druhý odklad brexitu do 30. června. Zatím platí, že Británie má opustit unii 12. dubna.

V úterý bude Mayová o brexitu hovořit v Berlíně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Oznámil to dnes mluvčí německého kabinetu Steffen Seibert, podle něhož si Německo přeje, aby po brexitu byly vztahy EU s Británií tak těsné a přátelské, jak to jen bude možné. Odpoledne se pak Mayová přesune do Paříže k rozhovorům s Macronem před středečním unijním summitem, na němž vůdci sedmadvacítky rozhodnou o britské žádosti o odklad brexitu. Francie opakovaně dává najevo, že pro takový krok zatím nevidí důvod.