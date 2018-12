Hradec Králové - K budově rozhlasu v Hradci Králové přišly desítky lidí, aby vyslovily nesouhlas se změnami ve vedení stanice Vltava. V Hradci se koná výjezdní zasedání rady Českého rozhlasu. Na místo dorazil i šéfredaktor stanice Vltava Petr Fischer, kterému smlouva končí k 31. prosinci a vedení rozhlasu mu ji neprodloužilo. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral na návrh ředitele programu neprodloužil Fischerovi smlouvu kvůli nesplnění zadaných úkolů a pokračující stagnaci stanice.

"Nebyl jsem sice na zasedání rady pozván, ale bývalo zvykem, že nový šéfredaktor se představuje radě a při odcházení, že také něco řekne. Myslím, že se jenom rozloučím. Uvidí se," řekl Fischer před 14:00, kdy zasedání mělo začít.

Fischerovi podporovatelé měli napsaná hesla jako "Labe teče s Vltavou" nebo "Labe a Orlice poslouchají Fischerovu Vltavu" s odkazem na řeky Labe a Orlické, které Hradcem protékají.

"Odhaduji, že se tu sešlo 30 až 40 lidí," řekl ČTK svolavatel protestu Jan Hocek. Lidé, kteří se před zahájením zasedání u vchodu do rádia sešli, chtěli být při jednání přítomni.

"Velmi citlivě vnímám vše, co se teď děje kolem médií. Obávám se o jejich nezávislost, proto jsem tady. Stanici Vltava poslouchám a v poslední době jsem vývoj stanice hodnotil kladně a vůbec nechápu odvolání ředitele stanice a také to, co je mu vyčítáno," řekl ČTK Pavel Vrbický, který v komunálních volbách v Hradci Králové vedl kandidátku Pirátů a nyní je opozičním zastupitelem.

Na dnešním výjezdním zasedání Rady Českého rozhlasu by mělo být zveřejněno, kdo bude do nástupu nového šéfredaktora Vltavy dočasně pověřen řízením stanice. Rada by také měla projednat rozpočet rozhlasu a rámcový plán činnosti na příští rok.

Za Fischera se v otevřeném dopise postavila více než tisícovka umělců, vysokoškolských pedagogů, některých politiků a dalších lidí. Fischerovi vyjádřili podporu mimo jiné kněz Tomáš Halík, režiséři Jan Hřebejk a Helena Třeštíková, filosof Václav Bělohradský, rektor JAMU Petr Oslzlý, rektor AVU Tomáš Vaněk, ředitel Národní galerie Jiří Fajt nebo ředitelé opery Národního divadla Petr Kofroň a Silvia Hroncová.

Fischer výtky vedení rádia odmítl jako neopodstatněné. Podle něj pro reformu vysílání stanice Vltava nedostal dost času ani slíbenou podporu.