Jednání Putina s Lukašenkem trvala tři dny, skončila bez prohlášení

Moskva/Minsk - Jednání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem se z původně plánovaného jednoho dne nakonec protáhla na tři dny, napsal server BBC News. Jednání dnes skončila bez prohlášení prezidentů pro tisk. Zda se na něčem konkrétním dohodli, není jasné. Lukašenko je hlavním Putinovým spojencem v Evropě a podporuje ho v invazi na Ukrajinu.

V neděli, na začátku Lukašenkovy návštěvy v Rusku, podle BBC Putin svého běloruského kolegu ujistil, že je ochoten změnit svůj rozvrh, aby s ním mohl podrobně probrat některá důležitá témata. Dnes ale po skončení dlouhých jednání mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že schůze sloužila k "výměně podnětů a seřízení času" a že během ní nebyla uzavřena žádná dohoda.

"Právě v rámci velmi úzkých a řádných vztahů prezidenti synchronizují svoji pozici, seřizují si čas," uvedl Peskov. Přiblížil, že lídři mimo jiné hovořili o ruských žoldnéřích z Wagnerovy skupiny, o hospodářské spolupráci nebo o "vnějších hrozbách po obvodu" Běloruska a Ruska. V pondělí podle agentury TASS státníci společně navštívili Valámský klášter v Karélii na severu Ruska.

Analytici se podle BBC domnívají, že Putin se od začátku války na Ukrajině snaží Lukašenka přesvědčit k aktivnějšímu zapojení Běloruska, ale že běloruskému lídrovi se zatím dařilo přímému zapojení Minsku do konfliktu vyhnout. Pozornost namířená na Bělorusko se nedávno zvýšila po Putinovu a Lukašenkovu oznámení o rozmístění ruských taktických jaderných zbraní na běloruském území a zejména poté, co do Běloruska začali ve větším počtu proudit členové Wagnerovy skupiny. Jejich přesun do Běloruska následuje po krátké červnové vzpouře skupiny proti ruskému armádnímu vedení.