Jednání Putina s Lukašenkem na sankcích podle Merkelové nic nezmění

Berlín/Paříž - Sankce Evropské unie proti režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka jsou správné a nezbytné a Lukašenkovo nedávné jednání s hlavou ruského státu Vladimirem Putinem na tom nic nezmění. Dnes to po společném zasedání vlád Německa a Francie prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se s názorem Merkové ztotožňuje.

Běloruské úřady přiměly 23. května s pomocí stíhačky dopravní letoun, jenž měl namířeno z Atén do Vilniusu, přistát v Minsku a bezpečnostní složky poté zadržely opozičního novináře Ramana Prataseviče a jeho přítelkyni, kteří byli na palubě. Západní země incident odsoudily a žádají propuštění žurnalisty. Lídři zemí Evropské unie se před týdnem shodli na přijetí cílených sankcí vůči Minsku.

"Jsou správné a jsou potřebné," prohlásila nyní Merkelová o sankcích. Uvedla také, že celý incident je odsouzeníhodný. "Proto setkání prezidenta Lukašenka a prezidenta Putina ničemu nezabrání," uvedla. Kriticky se rovněž vyslovila o chování běloruskému režimu k vlastním obyvatelům.

"Hluboce samozřejmě odsuzujeme, co Lukašenko dělá s civilní společností a opozicí, to v žádném případě neodpovídá našim standardům," řekla.

Spor s Běloruskem podle Merkelové neovlivní jednání takzvané normandské čtyřky, tedy Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny. Cílem skupiny je urovnat spor na východě Ukrajiny mezi ukrajinskou vládou a proruskými separatisty. "Tímto formátem Německo s Francií pomáhají Ukrajině, což je hlavní," řekla.

Také Macron si nemyslí, že by běloruský incident měl dopad na normandskou čtyřku. Uvedl rovněž, že s Merkelovou souhlasí i v otázce Běloruska. "Zcela podporuji to, co kancléřka řekla k tématu Běloruska," řekl.