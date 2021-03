Jednání představitelů USA a Číny začalo vzájemnou kritikou

Anchorage - První osobní jednání představitelů Spojených států a Číny od lednového nástupu amerického prezidenta Joea Bidena do funkce začalo nebývale ostře. Americký ministr zahraničí Antony Blinken a Jang Ťie-čch' z vedení čínské komunistické strany se hned v úvodu setkání, které se koná v aljašském městě Anchorage, pustili do vzájemné kritiky zahraniční politiky. Blinken Čínu obvinil z autoritářství, Jang označil postoj Washingtonu za pokrytectví. Podle agentury AP tak lze očekávat, že se konfrontační tón promítne do ještě napjatějších jednání za zavřenými dveřmi.

Blinken do Anchorage dorazil ve čtvrtek po návštěvě Japonska a Jižní Koreje, kde byl vztah mezi dvěma největšími světovými ekonomikami jedním z hlavních témat. Očekává se, že s čínskou stranou bude diskutovat o obchodu, lidských právech v Tibetu, Hongkongu a severočínské provincii Sin-ťiang, asertivitě Pekingu v Jihočínském moři nebo pandemii covidu-19.

V úvodním projevu šéf americké diplomacie řekl, že Spojené státy hodlají se svými spojenci vzdorovat sílícímu čínskému autoritářství a asertivitě na domácí půdě i v zahraniční. Jang z vedení čínské komunistické strany vzápětí americkou kritiku Pekingu označil za pokrytectví.

"Budeme... jednat o našich hlubokých obavách z jednání Číny, včetně Sin-ťiangu, Hongkongu, Tchaj-wanu, kybernetických útoků proti USA a ekonomického nátlaku vůči našim spojencům," řekl Blinken v úvodním komentáři. "Každý z těchto kroků ohrožuje řád založený na pravidlech, která udržují globální stabilitu," dodal.

Jang reagoval 15minutovým projevem v čínštině, v němž USA obvinil ze špatného zacházení s menšinami a zkritizoval americkou zahraniční a obchodní politiku. Mimo jiné poznamenal, že USA pod záminkou národní bezpečnosti "brání běžným obchodním výměnám a podněcují některé země k útokům na Čínu". Dodal, že Spojené státy nemohou a v minulosti nemohly k Číně promlouvat z pozice síly.

Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan poté řekl, že USA neusilují o konflikt s Čínou, ale hodlají hájit své hodnoty a přátele.

Většinou úvodní projevy před podobnými diplomatickými jednáními trvají jen několik minut. Tentokrát se ale roztržka před novináři protáhla na více než hodinu. Nejmenovaný vysoce postavený činitel z americké vlády Reuters řekl, že čínská delegace porušila protokol, jelikož jednotlivé úvodní projevy měly podle předchozí dohody trvat dvě minuty. Doplnil, že Spojené státy hodlají v jednáních pokračovat podle plánu.