Jednání o změnách programu schůze Sněmovny trvalo pět hodin

Praha - Poslanecké jednání o změnách návrhu programu nynější schůze Sněmovny dnes trvalo pět hodin. Do debaty podali opoziční poslanci desítky přihlášek. Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) dala postup opozice do souvislosti se sporným vládním návrhem na úplné zrušení elektronické evidence tržeb (EET) ke konci roku. Koalice prosadila, že Sněmovna projedná tuto předlohu dnes jako první bod schůze, jak navrhl šéf klubu TOP 09 Jan Jakob. Vládní tábor kvůli tomu po zhruba čtyřech hodinách přednášení požadavků na změny programu schůze prosadil možnost nočního jednání.

"Přihlášených k programu schůze je několik desítek, prakticky všichni z hnutí ANO. Je z toho zřejmé, že jde o snahu oddálit projednání zrušení EET. Ostatně je to taktika, kterou hnutí používá nejen u tohoto bodu opakovaně," napsala ČTK Pekarová Adamová. Poslanci nakonec absolvovali k programu schůze pět desítek hlasování. Z opozičních návrhů neuspěl žádný.

Koaliční politici už dopoledne uváděli, že dnešní jednání dolní komory se může protáhnout až do pozdních hodin. Sněmovna může o zákonech jednat do 19:00. Dnes na návrh předsedy poslanců KDU-ČSL Marka Výborného odhlasovala možné prodloužení jednacího dne až do středečního rána. Výborný poukazoval na to, "že se nám to tady nějak rozpovídalo". Radek Vondráček (ANO) tvrdil, že situace tak kritická není. S návrhem, aby dnešní jednání dolní komory končilo nejpozději v 21:00, ale neuspěl. Žádný jiný bod kromě zrušení evidence tržeb už dnes Sněmovna podle dohod klubů projednávat nebude.

Evidence zůstává přerušena kvůli epidemii covidu-19, a to do konce letoška. Stala se tak fakticky dobrovolnou. Hnutí ANO zrušení evidence odmítá. Předsedkyně klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová ohlásila už dříve pozměňovací návrh, aby EET byla od ledna dobrovolná ze zákona. Vládní návrh nic takového nepředpokládá. Poslanci ANO budou prosazovat i zamítnutí předlohy.

Projekt EET byl jedním z ústředních témat předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který jej prosadil ještě jako ministr financí v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky. Zatímco nynější vláda míní, že EET představuje zátěž pro podnikatele a nemá přínosy, hnutí ANO naproti tomu tvrdí, že narovnala podnikatelské prostředí a vynesla státnímu rozpočtu víc peněz.

U řečniště se v bloku návrhů změn programu schůze střídali zejména poslanci ANO. Schillerová navrhla, aby se poslanci přednostně zabývali růstem inflace a jejím dopadem na domácnosti i firmy. Vondráček, podobně jako předseda SPD Tomio Okamura chtěl, aby Sněmovna projednala nynější migrační vlnu. Poslanci ANO, ale i šéf frakce SPD Radim Fiala, také žádali, aby dolní komora debatovala o cenách energií. Další prosazovali zařazení diskuse o dostupnosti bydlení, o situaci v teplárenství nebo přednostní projednání vybraných opozičních návrhů zákonů. Mnozí z vystupujících své požadavky obsáhleji zdůvodňovali. Josef Kott (ANO) neuspěl s návrhem, aby byla předloha o zrušení EET z programu schůze vyřazena.