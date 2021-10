Jednání o vedení Sněmovny začnou ve středu, Spolu chce předsednictví

Praha - Koalice Spolu požaduje post předsedy Poslanecké sněmovny, hnutí ANO by podle předsedy sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury mělo mít nárok na místopředsedu dolní komory a poměrné zastoupení ve vedení výborů. Novinářům po jednání klubu občanských demokratů Stanjura řekl, že rozhovory o ustavení Sněmovny by mohly začít ve středu odpoledne. První schůze dolní komory po volbách by se mohla odehrát 8. listopadu.

"Pokud bude probíhat hladce předání moci, tak budeme respektovat poměrné zastoupení stran ve Sněmovně, pokud bude někdo zkoušet sestavit vládu, která bude mít nulovou šanci získat důvěru, tak to nepůjde hladce," uvedl Stanjura. Zda bude mít v předsednictvu Sněmovny místo i SPD, záleží podle Stanjury na dohodách. "Mohou (tam) být i nemusí, záleží na tom, kolik funkcionářů bude, nemyslím, že by se měl zvyšovat počet místopředsedů, ale také se může snížit," uvedl Stanjura.

Dosud měla Sněmovna pět místopředsedů. Stanjura řekl, že v nižším počtu Sněmovna fungovala lépe.

Z řady praktických důvodů podle Stanjury vzniknou v rámci koalice Spolu tři poslanecké kluby, ale na ustavující schůzi bude fungovat jako jeden poslanecký klub.

Zasedání Sněmovny svolává prezident, a to tak, aby začalo nejpozději třicátý den po dni voleb. Neučiní-li tak, sejde se Sněmovna třicátý den po dni voleb, čemuž odpovídá šéfem poslanců ODS udávaný termín 8. listopadu. Stanjura uvedl, že s prezidentem, který je od víkendu hospitalizován na jednotce intenzivní péče, chce koalice Spolu navázat kontakt, až mu bude lépe. "Je vrcholně neslušné, abychom stanovovali nějaký deadline," uvedl Stanjura.

Podle zákona svolává ustavující schůzi bývalý předseda Sněmovny, pokud se stane poslancem. Vzhledem k tomu, že dosavadní předseda Radek Vondráček (ANO) se do Sněmovny dostal, svolá schůzi on.

Sněmovní klub ANO nově povede nynější ministryně financí Alena Schillerová, potvrdil ČTK zdroj z klubu. Vystřídá dlouholetého předsedu Jaroslava Faltýnka. Ve vedení klubu ODS bude pokračovat Stanjura.

Nyní vládní ANO bude mít i v novém volebním období v dolní komoře nejsilnější klub. Počet jeho členů ale klesne o šest na 72. Schillerová (57), jež není členkou hnutí, vedla jihomoravskou kandidátku hnutí ANO. Od voličů získala téměř 23.000 přednostních hlasů.

Klub ODS bude mít v nové Sněmovně 34 členů, dosud měl 25. První místopředseda strany Stanjura vede klub od listopadu 2013. Místopředsedy klubu dnes poslanci občanských demokratů zvolili starostku Prahy 2 Janu Černochovou, ekonomického experta občanských demokratů Jana Skopečka, stranického odborníka na školství Jana Bauera, sněmovního veterána ODS Marka Bendu a dosavadního místopředsedu hospodářského výboru dolní komory Ivana Adamce. Oznámil to předseda ODS Petr Fiala na twitteru.