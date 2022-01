Jednání o Turówu lze podle Fialy dovést k dohodě v řádu několika týdnů

Praha - Česko-polská jednání o těžbě v polském hnědouhelném dole Turów lze podle premiéra Petra Fialy dovést k dohodě v řádu několika týdnů. Chce kompromis přijatelný pro Českou republiku, Polsko i Liberecký kraj. V pořadu Českého rozhlasu Dvacet minut Radiožurnálu dnes předseda vlády uvedl, že je v kontaktu se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým.

Oba podle něj chtějí dohodu, která bude oboustranně přijatelná, a to i pro Liberecký kraj, kterého se rozšíření těžby dotýká. "Je reálné to dovést do konce v řádu několika týdnů," uvedl Fiala na dotaz ohledně termínů.

V jednáních podle premiéra zůstávají problémové body, které je třeba odblokovat, a není v zájmu nikoho zůstat bez dohody. Po středečním jednání vlády Fiala uvedl, že dohodu zatím podepsat není možné. Dvěma hlavními problémy zůstávají výše finančních kompenzací a délka soudního dohledu.

Praha vede kvůli dolu s Varšavou spor, rozšíření těžby předloni Polsko povolilo bez ohledu na námitky české strany. Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr EU, který loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit práce. Poláci to odmítají a zpochybňují i dopady na české území.

Česko podle návrhu smlouvy trvá na náhradě 50 milionů eur (zhruba 1,22 miliardy korun) za škody způsobené těžbou, Polsko nabídlo 40 milionů eur (zhruba 980 milionů korun). Spor trvá také u požadavku na desetiletou délku soudního dohledu. Varšava by souhlasila jen s dvouletým dohledem.

Důl zásobuje uhlím elektrárnu, která je v jeho blízkosti a která je na polském trhu důležitým producentem elektrické energie. Obce v českém příhraničí už několik let bojují proti jeho rozšíření, obyvatelé se bojí o zdroje pitné vody, zvýšeného hluku i prašnosti. Polsko plánuje v hnědouhelném lomu těžit do roku 2044.