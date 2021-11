Jednání o smlouvě ohledně Turówa pokračují telefonicky, uvedlo MŽP

Praha - Jednání o česko-polské dohodě ohledně hnědouhelného dolu Turów pokračují telefonicky. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Uvedla, že obě strany hledají přijatelné řešení a až nastane posun, oznámí výsledek. V pátek polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová a liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) uvedli, že obě země potřebují čas do pondělka, aby se s podrobnostmi a kompromisy mohli seznámit všichni, kdo se jednání účastní i účastnit budou.

"Jednání pokračuji napřímo, telefonicky, mezi ministrem (Richardem) Brabcem, hejtmanem Půtou, zástupci českého ministerstva zahraničních věcí a polskou ministryní Annou Moskwovou," uvedla Roubíčková. "Obsahem je hledaní řešení, které bude oboustranně přijatelné, a hlavně českou stranu hranice ochrání před vlivy těžby na životní prostředí a zdraví lidí. Jakmile dojde k posunu, samozřejmě výsledek oznámíme," dodala mluvčí.

Uzavření mezivládní dohody brání spor o výpovědní lhůtě. Pro Česko není podle dřívějších vyjádření dotčených resortů přijatelné, že polská strana v závěru jednání přišla s požadavkem možnosti výpovědi vzájemné smlouvy po dvou letech, přestože těžba má podle stávajícího povolení pokračovat dalších 23 let.

Konkrétní rozhovory o smlouvě začaly v červnu, na začátku října ale byly přerušeny. Dohoda by měla vést ke stažení žaloby, kterou ČR na Polsko kvůli dolu Turów a jeho rozšíření podala k Soudnímu dvoru EU.

Tento soud v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów, a to až do rozhodnutí o stížnosti České republiky, která se v únoru na soud obrátila kvůli tomu, že provoz dolu mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v Libereckém kraji. Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Polsko podalo návrh na zrušení květnového rozhodnutí o pozastavení těžby. Unijní soud Polsku 20. září uložil pokutu půl milionu eur (asi 12,6 milionu Kč) za každý den pokračování těžby.

Polský list Rzeczpospolita v pátek uvedl, že Poláci předložili nový návrh a stanovisko české strany k tomuto návrhu na ukončení sporu by mělo být oznámeno právě dnes. Podle deníku se má návrh týkat sporu ohledně platnosti a možnosti vypovězení smlouvy. Detaily však list neuvedl.

Proti možnému uzavření dohody se dnes opět vymezili zástupci platformy Společně pro vodu a některých ekologických organizací. Zopakovali, že současná verze dohody Česko před dopady těžby v dole neochrání. Vyzvali proto české vyjednávače a vládu k nesouhlasu s dohodou. Podle platformy by se schválením špatné dohody vláda dostala do přímého rozporu se zájmy Česka a porušila povinnosti vyplývající z Ústavy ČR i českého a evropského práva.