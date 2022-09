Jednání o rozpočtu jdou podle Jurečky do finále, suma pro MPSV bude vyšší

Praha - Jednání o rozpočtu na příští rok jsou podle ministra práce a sociálních věcí a vicepremiéra za KDU-ČSL Mariana Jurečky před uzavřením, ve středu ministři došli k rámcové dohodě. Jurečka dnes novinářům také řekl, že oproti zveřejněnému návrhu se suma pro jeho ministerstvo zvýší s ohledem na mandatorní výdaje, tedy výdaje dané zákony - například na důchody. Ministr předpokládá, že rozpočet vláda definitivně schválí v pondělí. Sněmovně musí návrh zákona kabinet předložit do konce září.

Vláda návrh ve středu stáhla z oficiálního jednání a ministři se nad ním sešli po zasedání kabinetu. Podobně v úterý o něm diskutovali ve Strakově akademii do půlnoci. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nevyloučil, že schodek bude vyšší než doposud avizovaných 270 miliard. Jurečka dnes uvedl, že pro jeho kapitolu vláda nově počítá s navýšením kvůli mandatorním výdajům, v jiných nákladech půjde ale ministerstvo níž, než předpokládalo. Jurečka řekl, že už ví, s čím bude jeho resort v příštím roce podle návrhu hospodařit, částku ale neuvedl.

Návrh rozpočtu, jak ho dříve zveřejnilo ministerstvo financí, předpokládá příjmy 1,749 bilionu korun, výdaje mají činit 2,019 bilionu Kč.

Stanjura ve středu po jednání sněmovního rozpočtového výboru řekl, že plánovaný schodek rozpočtu na příští rok by se mohl zvýšit kvůli vysokým cenám energií. Ministerstvo připravilo návrh rozpočtu ještě před tím, než se vláda na určení maximálních cen elektřiny a plynu pro maloodběratele dohodla. "Tlak na výdajovou stranu je opravdu obrovský. Souvisí to samozřejmě s vysokými cenami energií. Proti tomu budeme stavět mimořádné příjmy, tak aby to celé nešlo na vrub deficitu státního rozpočtu," řekl. Ministři trvají na tom, že rozpočet musí zajistit naplnění všech klíčových priorit země.