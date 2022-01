Jednání o návrhu státního rozpočtu budou pokračovat, uvedli ministři

Praha - Jednání o návrhu státního rozpočtu ještě budou pokračovat, například v úterý v rámci koaliční rady. Návrh rozpočtu by měl být hotový v řádu dnů a vláda jej projedná nejpozději příští týden. Vyplývá to z vyjádření některých ministrů po dnešním večerním jednání na úřadu vlády. Šéfové resortů na něm probrali návrh rozpočtu svých ministerstev včetně úspor.

"Blížíme se k tomu cíli, aby návrh byl v tomto týdnu politicky dohodnut. Našli jsme výrazné úspory a debatu budeme zítra finalizovat," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) k tomu uvedl, že vláda by měla rozpočet schválit nejpozději příští týden. Podle informací ČTK ministerstvo financí rozpočet na vládu tuto středu ještě nepředloží.

"Posunuli jsme se, probrali jsme za resorty jednotlivá čísla. Další jednání půjdou ještě do dalších detailů. Ale ambice směřuje k tomu, že v březnu bude konec (rozpočtového) provizoria," uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). "Do konce března budeme mít určitě schválený rozpočet," řekl i Jurečka.

Vláda ohlásila kvůli rostoucímu zadlužení úspory. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v neděli řekl, že letošní rozpočtový schodek by mohl být pod 280 miliard korun. Je to zhruba o sto miliard méně, než navrhovala minulá vláda tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO).

Ve středu ráno by se nad návrhem měla sejít tripartita. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula si dnes dopoledne postěžoval, že odboráři návrh rozpočtu od kabinetu k prostudování zatím nedostali.

Stát od počátku roku hospodaří v tzv. rozpočtovém provizoriu, v jehož rámci jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostanou v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Důvodem rozpočtového provizoria je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Stát by měl podle nového rozpočtu fungovat podle plánů vlády od dubna, což dnes ministři potvrdili.