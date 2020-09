Jednání o kurzarbeitu vláda přerušila, bude pokračovat od 19:00

Praha - Vláda přerušila své mimořádné jednání o pravidlech kurzarbeitu. Pokračovat by v něm měla dnes od 19:00. Novinářům to sdělilo tiskové oddělení kabinetu. Kurzarbeit představuje zkrácenou práci s částí mzdy od státu za neodpracovaný čas. Využívá se při ekonomických potížích. Shoda na jeho parametrech v kabinetu zatím nebyla.

"Je tam samozřejmě rozdílný názor ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva průmyslu a financí. Jsou tam rozpětí," řekl před svým odletem do Rakouska premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že cestou na letiště mluvil se šéfem koaliční ČSSD Janem Hamáčkem. "Se kterým většinou nacházím shodu. Ve finále věřím, že najdeme konsenzus i s ministryní (práce z ČSSD Janou) Maláčovou a (financí za ANO Alenou) Schillerovou," dodal předseda vlády.

Nové nastavení kurzarbeitu upravuje novela o zaměstnanosti, která by měla podle plánu platit od 1. listopadu. Opatření má navázat na program Antivirus s příspěvky na mzdy, který skončí na konci října. Návrh normy připravilo ministerstvo práce. V podkladech pro vládu uvedlo, že předloha je výsledkem kompromisu jednání s odbory a zaměstnavateli. Odboráři i podnikatelé měli ale dál připomínky.

Podle dosavadních informací by se kurzarbeit nedal zavést automaticky při vysoké nezaměstnanosti či jiných hospodářských potížích. Spustit by ho mohla jen vláda. Podle poslední zveřejněné verze novely by k tomu vláda mohla přikročit když epidemie, přírodní pohroma, kyberútok či jiná událost vážně ohrozí ekonomiku. Druhým důvodem měl být růst nezaměstnanosti o 15 procent meziročně tři měsíce po sobě, kdyby lidí bez práce bylo aspoň 385.000.

Stát by pracovníkovi mohl doplácet až čtyři neodpracované dny týdně, a to maximálně devět měsíců. Poskytovat by mohl od 50 do 70 procent čistého výdělku, nejvýš ale do 1,5násobku průměrné mzdy ve státě. Podle návrhu by to nyní bylo 50.135 korun. Zaměstnanec by musel být v podniku ale nejméně tři měsíce. Firma by hradila sociální a zdravotní odvody z pracovníkovy celé průměrné mzdy.

Kolik by opatření stálo, není zatím jasné. Záležet bude na nastavení parametrů a na počtu lidí, kteří by zkrácenou práci měli. V původním návrhu ministerstvo práce uvedlo, že by na podporu 15.000 pracovníků stát vydal měsíčně nejvýš 158 milionů korun. Pokud by lidí na kurzarbeitu bylo 150.000, rozpočet by to vyšlo maximálně na 1,58 miliardy měsíčně. Podle ministerstva financí jsou odhady "spekulativní" a byla by potřeba analýza dopadů. S tím souhlasilo i ministerstvo průmyslu.

Kabinet o novele začal jednat v pondělí. Babiš pak oznámil, že se vláda mimořádně sejde ve středu a návrh zákona schválí. Jednání začalo dnes v 10:07 na dálku jako videokonference. Tiskovou konferenci vláda svolala původně na 10:30.

Aby novela začala platit, musí ji přijmout Parlament a podepsat prezident. Zbývá na to podle plánu necelých osm týdnů.