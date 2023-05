Jednání o konsolidačním balíčku se posunula, ale nejsou u konce

Praha - Jednání o vládním balíčku ke konsolidaci veřejných financí se blíží ke konci, stále ale zůstávají sporné body. Po více než šestihodinovém jednání to po půlnoci řekli novinářům zástupci koalice. Dohodu očekávají brzy, konkrétní termín ale nechtěli sdělit. Jednání podle nich budou pokračovat i dnes, kdy se schází kabinet na pravidelném zasedání.

"Myslím, že jsme se za těch skoro sedm hodin posunuli, abychom tu shodu dokázali najít, abychom ji byli schopni také v nejbližších dnech představit veřejnosti. Myslím, že už jsme téměř před finále," řekl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dnes na jednání vlády se podle něj povede debata o výsledcích koaliční schůzky.

"Významně jsme se posunuli, blížíme se shodě, kterou v příštích hodinách nepochybně potvrdíme," řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

"To, že se shodnout musíme, je evidentní," řekl Jurečka. U hlavních problematických věcí se podle něj koaličním stranám podařilo dohodu najít, část sporných otázek ale zůstává otevřená.

Výsledek podle Jurečky vláda oznámí brzy, o přesném termínu ale mluvit nechtěl. Podle něj je zásadní co nejdřív zveřejnit, jaká úsporná opatření vláda přijme na výdajové straně rozpočtu, jak upraví daně a jakou podobu bude mít důchodová reforma.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) bude dnes dopoledne informovat o přípravách konsolidačního balíčku prezidenta Petra Pavla. Podle Jurečky bude mít jeho vládní kolega co představit, přestože zatím dohoda není uzavřena. "To, s čím tam (Stanjura) půjde, je dobrý krok pro Českou republiku, bude to věc, co přináší dlouhodobou stabilitu z pohledu rozpočtu, zároveň jsme se snažili dobře vyvažovat všechny dopady," řekl.

Vláda chce podle dřívějších vyjádření Stanjury snížit strukturální deficit rozpočtu, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu, nejméně o 70 miliard korun. Odpovídá to jednomu procentu hrubého domácího produktu (HDP). Loni byl strukturální deficit 2,6 procenta HDP, podle některých ekonomů je to dlouhodobě neudržitelná hodnota.