Jednání Maláčové a Schillerové o rozpočtu skončilo bez výsledku

Praha - Jednání ministryň práce Jany Maláčové (ČSSD) a financí Aleny Schillerové (za ANO) o podobě rozpočtu resortu práce na příští rok skončila dnes bez výsledku. Vyjednávání, které dnes mělo trvat původně hodinu a protáhlo se na pět hodin, bude pokračovat v dalších dnech. Novinářům to bez dalších podrobností řekla mluvčí ministerstva práce Barbora Hanousek Eckhardová. Maláčová požadovala o 11,7 miliardy korun víc, než navrhlo ministerstvo financí. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes přišla na ministerstvo financí požádat o 300 až 350 milionů korun navíc nad přidělených 4,6 miliardy korun pro příští rok.

"Jednání ministryň bylo přerušeno z časových důvodů. Trvalo víc než pět hodin. Bude pokračovat v následujících dnech. Prozatím se pozdržíme komentářů," řekla mluvčí. Podobně se vyjádřil i mluvčí resortu financí Michal Žurovec. "Jednání jsou blízko dohodě, budou pokračovat v následujících dnech," uvedl.

Ani jedna z ministryň se k výsledkům dnešní schůzky nevyjádřila. Jednání začalo v 08:00 a mělo trvat hodinu. Maláčová si na 9:30 svolala do svého úřadu novináře, po 13:00 pak své vystoupení bez omluvy zrušila. Z ministerstva financí odjela bočním vchodem. Už dopoledne škrtla svůj odpolední program s návštěvou v centru sociálních služeb Tloskov.

Schillerová měla mít od 11:00 schůzku s další členkou kabinetu, ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO). Ta na ministerstvo financí dorazila v 11:30 a na jednání tam čekala.

Podle navrhovaného rozpočtu má mít ministerstvo práce příští rok na výdaje o 49,03 miliardy korun víc než loni. Celkem pro něj ministerstvo financí vyčlenilo 676,47 miliardy. Maláčová chtěla téměř o 11,7 miliardy víc, a to na sociální služby, investice do počítačových systémů či na sociální práci. Příjmy resortu mají podle návrhu rozpočtu činit 564,1 miliardy korun, tedy o 21,45 miliardy víc než letos.

Rozpočet ministerstva práce hraje roli nejspíš i při řešení nynější vládní krize kolem obsazení postu ministra kultury. Šéf ČSSD Jan Hamáček několikrát zopakoval, že jeho strana chce ve vládě zůstat, pokud se bude dodržovat Ústava a koaliční smlouva a rozpočet umožní fungování pětice resortů sociálnědemokratických ministrů. Ti se nechali slyšet, že jim dohromady chybí kolem 20 miliard. Se Schillerovou se už dohodli na posílení sumy vnitra o 1,7 miliardy, zemědělství o miliardu, kultury o 440 milionů a zahraničí o 253 milionů.

Vyjednávání se podle informací ČTK mohou ale vést i o dalších požadavcích. Mezi nimi je růst platů ve veřejném sektoru, navýšení životního minima či výraznější zvednutí minimální mzdy.

Požadavky ministerstva práce na posílení rozpočtu na příští rok v miliardách korun proti návrhu ministerstva financí:

Položka Požadavek Návrh rozpočtu Rozdíl Sociální služby 19 15,7 3,3 Politika zaměstnanosti 3,27 0,5 2,77 Investice 6,7 4 2,7 Ochrana dětí a sociální práce v obcích 2,44 0,68 1,76 Spolufinancování evropských projektů 0,92 0,43 0,49 Pěstounská péče 0,59 0,11 0,48 Dotace na projekty pro seniory a rodiny a na bezpečnost práce 0,22 0,07 0,15

Zdroj: Ministerstvo práce

Dostálová chce pro MMR na příští rok 350 milionů korun navíc

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes přišla na ministerstvo financí požádat o 300 až 350 milionů korun navíc nad přidělených 4,6 miliardy korun pro příští rok. Novinářům to řekla před dnešním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou (obě za ANO). Chce je použít hlavně na digitalizaci stavebního řízení a národní dotační programy.

"Nepřicházím s žádnou velikánskou částkou, protože už jsme s paní ministryní hodně vyjednávali. Ale kdyby se podařilo tak o 300 až 350 milionů korun rozpočet navýšit, tak bych byla velmi spokojená," uvedla Dostálová.

Se Schillerovou chce jednat hlavně o národních dotačních programech a digitalizaci. "Protože nás čeká digitalizace stavebního řízení, takže bychom měli rádi podporu i v rámci financování. Kromě toho je to zlepšení monitorovacího systému nebo národního elektronického nástroje (pro zadávání veřejných zakázek)," doplnila ministryně.

Na programu podle ní bude také agentura CzechTourism, ale není to až tak velká priorita. "Chystáme její sloučení s agenturami CzechTrade a CzechInvest. Až se to sloučení podaří, tak potom se můžeme o dalším rozpočtu pobavit. Pokud by ale CzechTourism zůstal tak, jak je, muselo by se jednat o navýšení jeho rozpočtu," dodala Dostálová.

Rozpočet pro CzechTourism by se měl v příštím roce snížit. Dlouhodobě se pohybuje kolem půl miliardy korun a klesnout má na 184 milionů. Vláda dále plánuje, že v letech 2021 a 2022 sníží příspěvek pro CzechTourism o 100 milionů korun ročně. Někteří odborníci to považují za téměř likvidační.

Výdaje ministerstva pro místní rozvoj (MMR) by v roce 2020 měly proti letošnímu roku vzrůst o 121 procent na 25,4 miliardy korun. Přes 80 procent ovšem tvoří evropské dotace. Bez nich by se měl rozpočet meziročně snížit o 7,5 procenta na 4,6 miliardy korun.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá u všech ministerstev se snížením počtu pracovních míst o deset procent. U MMR by to znamenalo 48 míst a úsporu asi 16,1 milionu korun. Nemusí to ale znamenat propouštění lidí, většinou jde o neobsazená místa.

Ministerstvo financí počítá v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun a se stejným schodkem počítá i v letech 2021 a 2022. Celkové příjmy státního rozpočtu na příští rok naplánovalo MF na 1,558 bilionu korun a v porovnání se schváleným rozpočtem 2019 jsou vyšší o 92,8 miliardy Kč. Celkové výdaje rozpočtu by tak měly být 1,598 bilionu korun. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů, jako jsou například takzvané norské fondy. Ty by příští rok měly činit 108,7 miliardy korun.