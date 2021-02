Jednání vlády s hejtmany o stavu nouze budou pokračovat v neděli

Praha - Jednání vlády a hejtmanů o opatřeních proti covidu-19 a možném vyhlášení nového nouzového stavu v Česku bude pokračovat v neděli. Premiér Andrej Babiš (ANO) po sobotní schůzce novinářům řekl, že byla konstruktivní. Doufá, že všichni hejtmani v neděli požádají kabinet, aby nouzový stav pokračoval. Sněmovna ve čtvrtek odmítla žádost vlády o prodloužení stavu nouze, který tak má skončit v neděli k půlnoci.

Hejtmani podle Babiše budou v neděli od 10:00 jednat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO), obě strany si přivedou své epidemické experty. Proberou opatření, která podle názoru hejtmanů nejsou správná nebo logická. Na následné jednání vlády ve 14:00 bude přizván i předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) a šéfové všech krajských hygienických stanic. Kabinet by měl podle Babiše o opatřeních rozhodnout tak, aby občané co nejdříve věděli, jaká pravidla budou od pondělí platit.

Podle krizového zákona může hejtman pro celý kraj nebo jeho část vyhlásit stav nebezpečí. Pokud není možné účelně odvrátit hrozbu v tomto stavu, má podle předpisu neprodleně požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Babiš uvedl, že hejtmani na dnešním jednání hovořili o tom, že by mohli kabinet požádat o 14, nebo 30 dní nouzového stavu. "Byla tam různá vyjádření, požádali jsme, aby byl požadavek jednotný," uvedl. Doufá, že o nouzový stav budou stát všichni hejtmani, aby mohla opatření platit v celé republice stejně.

Blatný v pondělí předloží kabinetu pandemický zákon, který by měl usnadnit fungování opatření bez nouzového stavu. Babiš chce od úterý o koronavirových opatřeních znovu jednat i s lídry opozičních stran. "Je to opakovaný požadavek opozičních stran," řekl k připravovanému zákonu. Přál by si, aby opozice akceptovala pozvání na úterý, aby to bylo jedno z klíčových témat, abychom tento zákon přijali," řekl premiér.

Babiš uvedl, že sobotní jednání bylo konstruktivní. "Posunuli jsme se, vyměnili si názory na stávající opatření," konstatoval. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) ČTK řekl, že kdyby vláda přece jen nový nouzový stav vyhlašovala, domluvila se s hejtmany, že s nimi projedná jeho nové podmínky a nová opatření.

Hejtmani ale ani po sobotě nejsou zcela jednotní v tom, zda by měli požádat vládu o vyhlášení dalšího nouzového stavu, řekl novinářům jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Od vlády dnes očekával konstruktivnější přístup, chyběly mu konkrétní návrhy, jak by si nouzový stav dále představovala. "Opravdu jsme nečekali, že vláda přijde s naprosto nulovým návrhem," uvedl Grolich.

Havlíček: Máme připraveny podmínky pro otevření obchodu a služeb

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) má připraveny podmínky a nástroje pro případ, že by se v pondělí obnovilo fungování maloobchodu, služeb a volnočasových aktivit. Na tiskové konferenci po jednání vlády s hejtmany to řekl ministr Karel Havlíček (za ANO).

"Ať bude varianta taková, či onaká, tak máme připraveny všechny nástroje a podmínky pro to, kdyby se cokoliv pouštělo, za jakých podmínek to má být. Ale logicky to nemůžeme říci, pokud nebude jasné stanovisko," řekl Havlíček. Konkrétní režim a hygienické podmínky pro další fungování by se podnikatelé měli podle Havlíčka dozvědět na tiskové konferenci po nedělním jednání vlády.

Havlíček doplnil, že na sobotním jednání s hejtmany se krátce mluvilo také o kompenzacích pro podnikatele.

Profesní organizace v pátek vyjádřili obavu z toho, že s koncem nouzového stavu může být zpochybněn dosavadní systém náhrad, což by například podle České unie cestovního ruchu mělo devastující úder na ekonomiku nejen v cestovním ruchu. Podle Havlíčka má MPO připraveny varianty pro všechny případy, tedy pokud by nouzový stav pokračoval, uskutečnily by se změny v opatřeních nebo by bylo podnikání obnoveno. Informace o kompenzacích sdělí rovněž v neděli po jednání vlády, doplnil.