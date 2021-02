Jednání hejtmanů s vládou rozhodnutí nepřineslo, další v neděli

Praha - Jednání hejtmanů s vládou v sobotu večer nepřineslo rozhodnutí, zda bude i po neděli v Česku nouzový stav kvůli koronaviru. Rozhovory budou pokračovat i v neděli, kdy také zasedne vláda. Nárůst počtu případů covidu-19 v pátek v ČR dále zrychloval.

Sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužení nouzového stavu, na který jsou teď navázána vládní opatření proti šíření nemoci covid-19. Dosavadní nouzový stav tak v neděli k půlnoci skončí. Po pátečním setkání s představiteli krajů premiér uváděl jako jediné řešení, že by o vyhlášení nouzového stavu kabinet požádali hejtmani. "Jako hejtmani jsme na odpovědnost připraveni, ale toto je systémově nesprávné řešení, zvlášť ve chvíli, kdy řešíme pandemii, která není ničím nová a trvá řadu měsíců," uvedl dnes šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Pokud by měla vláda na žádost hejtmanů prodloužit nouzový stav, tak nejvýše o 14 dní jako prostor pro vyřešení krize, řekl později Kuba ČTK.

V otázce, zda požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu, nejsou hejtmani jednotní. Pro byli před jednáním s vládou hlavně ti zastupující vládní ANO a ČSSD, zatímco někteří z opozičních stran se připravovali na to, že ve svých krajích sami vyhlásí stav nebezpečí.

Babiš po diskusi s hejtmany řekl, že ministr zdravotnictví Jan Blatný v pondělí předloží pandemický zákon, který má usnadnit opatření proti covidu-19 bez nouzového stavu. V úterý chce Babiš jednat s opozicí.

Pražský primátor Hřib poté během jednání na twitteru napsal, že Babiš prakticky odmítá úpravy v opatřeních kromě změny u nočního zákazu vycházení. Hejtmani podle Hřiba očekávali, že Babiš představí konkrétní návrhy na úpravu nefunkčních opatření.

Premiér Hřiba obvinil ze lži. "Posunuli jsme se, vyměnili si názory na stávající opatření," řekl Babiš. Podobně jako Hřib se však po schůzce s Babišem vyjádřil například i jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Od vlády dnes očekával konstruktivnější přístup, chyběly mu konkrétní návrhy, jak by si nouzový stav dále představovala. "Opravdu jsme nečekali, že vláda přijde s naprosto nulovým návrhem," řekl novinářům.

Hejtmani podle Babiše budou v neděli od 10:00 jednat s ministrem Blatným a obě strany si přivedou své epidemické experty. Hejtmani budou s Blatným také znovu hovořit o protiepodemických opatřeních. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) uvedl, že podle výsledku jednání se kraje rozhodnou, zda požádají o případné obnovení nouzového stavu, nebo zvolí jiné řešení. Na následné jednání vlády ve 14:00 bude přizván i předseda Asociace krajů Kuba a šéfové všech krajských hygienických stanic. Kabinet by měl podle Babiše o opatřeních rozhodnout tak, aby občané co nejdříve věděli, jaká pravidla budou od pondělí platit.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má připraveny podmínky a nástroje pro případ, že by se v pondělí obnovilo fungování maloobchodu, služeb a volnočasových aktivit, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Konkrétní režim a hygienické podmínky pro další fungování by se podnikatelé měli podle něj dozvědět na tiskové konferenci po nedělním jednání vlády.

Premiér řekl ještě před jednáním s hejtmany ČTK, že by nouzový stav po neděli mohl platit jen v krajích, které o to požádají vládu. Doufá ale, že kabinet o vyhlášení stavu nouze požádají všichni hejtmani, aby v různých částech republiky neplatila odlišná opatření.

Asociace krajů vyzývá vládu a opoziční strany ke společnému jednání, které by přineslo systémové řešení situace kolem nouzového stavu. Lídři opozičních stran, které mají hejtmany, ČTK sdělili, že jsou k dalším jednáním s vládou připraveni. Podle Babiše by se ale nyní Sněmovna do jednání kabinetu s kraji vracet neměla, protože by to nic nevyřešilo.

Nárůst počtu případů covidu-19 v pátek dále zrychloval. Přibylo 8782 nakažených, což je zhruba o 160 více než před týdnem. Oproti předchozímu pátku také mírně stoupl podíl nových případů nákazy na celkovém počtu testovaných na 29,81 procenta. Počet úmrtí lidí s covidem-19 v Česku za celou dobu epidemie v pátek překročil 18.000.

Německo výrazně zpřísňuje podmínky pro průjezd z České republiky, povolení k tranzitu budou mít od půlnoci na neděli jen dopravci zboží a cesty z humanitárních důvodů, jako jsou například pohřby nebo péče o člena rodiny.