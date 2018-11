Londýn - Jednání britské vlády o textu předběžné dohody o brexitu mezi Británií a zbytek Evropské unie bude zřejmě trvat déle, než se očekávalo. Kabinet se dnes sešel v 15:00 SEČ a podle původních informací BBC měla premiérka Theresa Mayová před tisk předstoupit zhruba po třech hodinách. Podle aktuálních informací britských médií se ale debata protáhne přinejmenším o další hodinu až dvě. Na výsledek londýnských jednání čekali v Bruselu několik hodin velvyslanci zbývajících 27 zemí EU, jejich schůzka nakonec skončila před 19:00 SEČ.

Mimořádné zasedání vlády premiérka Mayová svolala do svého sídla v Downing Street 10 proto, aby svým ministrům představila text předběžné dohody o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie. Podle britských médií se chce ale každý ministr k rámcové smlouvě podrobně vyjádřit, a zasedání kabinetu tak může trvat až pět hodin.

Velvyslanci ostatních unijních zemí zatím do ruky text na technické úrovni odsouhlasené "rozvodové dohody" nedostali, o posledním dění je jen ústně informovala Sabine Weyandová, zástupkyně Michela Barniera, který vede unijní vyjednávací tým.

Text dohody a nástin obsahu zatím stále ne zcela domluvené politické deklarace o budoucí podobě vzájemných vztahů by měl Barnier zveřejnit až poté, co bude zřejmý souhlasný postoj britské strany. Vyloučeno ovšem není, že se tak stane ještě dnes večer. Pokud budou Britové s domluveným textem souhlasit, měl by Barnier oznámit, že v jednáních o brexitu nastal dostatečný pokrok k tomu, aby předseda Evropské rady Donald Tusk mohl - zřejmě na neděli 25. listopadu - svolat mimořádný summit EU, na němž by lídři dohodu odsouhlasili. Takovému summitu ale musí předcházet přípravná jednání na nižších úrovních.

Podle některých informací má nyní určité výhrady k návrhu dohody Španělsko. V souvislosti s Gibraltarem mu totiž vadí nyní v určité situaci zvažované jednorázové prodloužení přechodného období po brexitu.

Už před začátkem zasedání britské vlády média upozorňovala, že Mayová bude čelit tvrdému odporu některých ministrů. Objevila se i jména členů kabinetu, kteří by na protest proti předběžné dohodě mohli rezignovat. Nejčastěji se hovořilo o ministryni pro mezinárodní rozvoj Penny Mordauntové, ministrovi pro záležitosti Skotska Davidovi Mundellovi či ministryni práce Esther McVeyové.

Dohoda, jejíž dokončení bylo ohlášeno v úterý, se týká především práv pro občany EU v Británii a pro Brity v jiných zemích EU, vyrovnání britských finančních závazků a přechodného období po odchodu Spojeného království z bloku v březnu 2019. Jednání nejvíce komplikovala otázka režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Situaci by mohla zkomplikovat severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), jejíchž devět poslanců toleruje v britském parlamentu menšinovou vládu konzervativců. Předsedkyně DUP Arlene Fosterová by se měla s Mayovou ještě dnes setkat. Na tiskové konferenci vpodvečer Fosterová varovala, že nepřipustí, aby pro Severní Irsko platila po brexitu jiná pravidla než pro zbytek Spojeného království. Pokud se Mayová rozhodne porušit slib a dopustí, aby byla porušena integrita země, bude to mít podle Fosterové "své důsledky".