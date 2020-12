Jednadvacítku na ME čekají Španělé, Italové a Slovinci

Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: Česka republika - Chorvatsko, 7. září 2020 v Českých Budějovicích. Rozhodčí Ivajlo Stojanov.

Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: Česka republika - Chorvatsko, 7. září 2020 v Českých Budějovicích. Rozhodčí Ivajlo Stojanov. ČTK/Pancer Václav

Nyon (Švýcarsko) - Česká fotbalová reprezentace do 21 let se v základní skupině mistrovství Evropy v roce 2021 utká s domácím Slovinskem, Itálií a obhájci titulu ze Španělska. Rozhodl o tom dnešní los v sídle evropské fotbalové unie UEFA v Nyonu.

Výběr trenéra Karla Krejčího bude hrát zápasy v Celje a Mariboru. Prvním soupeřem české jednadvacítky, která byla při losu ve třetím výkonnostním koši, bude ve skupině B Itálie. Poté nastoupí proti favorizovanému Španělsku a skupinu uzavře zápasem se Slovinskem. Termíny utkání jsou 24., 27. a 31. března.

"Já si především přeju, aby byli hráči zdraví a nestalo se nic mimořádného. Pokud budeme v optimálním složení, tak budeme konkurence schopní i proti těmto silným soupeřům," řekl Krejčí na adresu Španělů a Italů, kteří jsou nejúspěšnějšími celky v historii Eura. Obě země šampionát vyhrály pětkrát.

"Těžko teď hodnotit jednotlivé soupeře, nakonec i na našem složení je vidět, že v těchto kategoriích se týmy hodně mění. Takže teď nám začne tvrdá práce, abychom sehnali informace z jejich posledních zápasů a připravili materiály pro hráče," přidal jednapadesátiletý kouč.

"S Itálií jsme se ale potkali ve dvacítce a byly to poměrně vyrovnané zápasy. Uvidíme, co Slovinci, kteří jako pořadatel nehráli kvalifikaci. Ale hlavně doufám, že když s nimi končíme, tak v tom zápase ještě o něco půjde. Proti Itálii a Španělsku bychom chtěli urvat nějaké body a pak si proti Slovinsku zahrát o čtvrtfinále," prohlásil Krejčí.

Euro spolu se Slovinskem bude hostit Maďarsko. Kvůli koronaviru se bude hrát pozměněným systémem. Od 24. do 31. března se šestnáct účastníků utká ve čtyřech základních skupinách. Z nich vždy dva nejlepší celky projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.

V případě postupu do vyřazovací části by Češi narazili na první, nebo druhý celek ze skupiny D, ve které jsou Portugalsko, Chorvatsko, Anglie a Švýcarsko. Skupinu A tvoří Maďarsko, Německo, Rumunsko a Nizozemsko. Ve skupině C jsou Rusko, Island, Francie a Dánsko.

Los mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v roce 2021 v Maďarsku a Slovinsku:

Skupina A: Maďarsko, Německo, Rumunsko, Nizozemsko.

Skupina B: Slovinsko, Španělsko, ČR, Itálie.

Skupina C: Rusko, Island, Francie, Dánsko.

Skupina D: Portugalsko, Chorvatsko, Anglie, Švýcarsko.