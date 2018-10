ČR - Moldavsko, kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let ve skupině 1 o postup na mistrovství Evropy, 15. října 2018 v Chomutově. Zleva Serghei Svinarenco z Moldavska a Matěj Pulkrab z ČR, který dává první gól.

Chomutov - Čeští fotbalisté do 21 let zakončili neúspěšnou kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy domácím vítězstvím 1:0 nad Moldavskem. Jedinou branku zápasu v Chomutově, ve kterém už ani jednomu ze soupeřů o nic nešlo, dal v prvním poločase Matěj Pulkrab.

Český tým vstoupil do zápasu skvěle a už v páté minutě se po přihrávce Michala Sáčka prosadil Pulkrab. Chvíli nato Ladislav Takács v dobré pozici z voleje mířil těsně nad. Domácí měli nadále převahu, ve 24. minutě se moldavský brankář Nicolai Cebotari musel vytáhnout po střele Tomáše Ladry a poradil si také s Pulkrabovým nenápadným pokusem.

"Jsem rád, že jsme neúspěšnou kvalifikaci zakončili vítěznou tečkou," řekl trenér Vítězslav Lavička. "Rozhodl dobrý vstup do zápasu, dali jsme rychlý gól a měli jsme i další šance. Ale dnes jsme bojovali s tím, co nás provází celou kvalifikaci. Tohle mužstvo má problém dávat góly," dodal.

Po půlhodině ale převzali aktivitu hosté a po střele Victora Stiny si dobrý zákrok připsal i český gólman Jan Stejskal. Pak po rohu zahrozil Takács, ale výrazně blíž měl na druhé straně k vyrovnání Maxim Cojocaru, který se dostal za českou obranu, ale s jeho pokusem o lob si Stejskal poradil.

"Neproměňování šancí nás provází celou kvalifikaci, tenhle tým nedokázal soupeře zlomit, i když měl velmi dobré pasáže hry. Soupeř pak cítil šanci, ale jsem rád, že jsme udrželi aktivitu, i když to třeba nebylo moc na koukání. Bylo to o soubojích a charakteru. Bolelo to, ale kluci šli i tak za vítězstvím," dodal Lavička.

V druhém poločase už bylo vidět, že ani jednomu z týmů o nic nejde, a vytratilo se tempo i šance. Český tým sice měl převahu, ale pořádnou příležitost si nevypracoval a zvítězil nejtěsnějším rozdílem. Pokud tak v dalším dnešním utkání Bělorusko překvapivě nevyhraje na půdě favorizovaného Řecka, obsadí svěřenci trenéra Lavičky v konečné tabulce skupiny třetí místo.

ČR - Moldavsko 1:0 (1:0),

18:30 Řecko - Bělorusko, San Marino - Chorvatsko.

Tabulka:

1. Chorvatsko 9 7 1 1 27:5 22 2. Řecko 9 7 1 1 24:5 22 3. ČR 10 5 1 4 14:15 16 4. Bělorusko 9 4 2 3 11:12 14 5. Moldavsko 10 2 1 7 8:23 7 6. San Marino 9 0 0 9 1:25 0