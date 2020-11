Jednadvacítka vyhrála v Řecku a udržela šanci na ME

Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: ČR - Řecko, 10. října 2019 v Karviné. Zleva Eleftherios Lyratzis z Řecka a Adam Hložek z České republiky.

Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: ČR - Řecko, 10. října 2019 v Karviné. Zleva Eleftherios Lyratzis z Řecka a Adam Hložek z České republiky. ČTK/Ožana Jaroslav

Heráklion (Řecko) - Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci mistrovství Evropy vydřeným vítězstvím 2:0 v Řecku a udrželi šanci na postup. O výhře hostujícího celku, který hrál od 41. minuty v početní výhodě, rozhodl gólem z opakované penalty v 68. minutě záložník Pavel Bucha a v nastavení přidal pojistku Václav Drchal.

Výběr trenéra Karla Krejčího drží první postupové místo se ziskem 21 bodů. Druhé Skotsko zaostává o tři body, ale má zápas k dobru a navíc lepší vzájemnou bilanci, která rozhoduje při bodové rovnosti. Češi mají po dnešku alespoň jistotu druhého místa, ze kterého na šampionát projde pět nejlepších týmů z devíti skupin.

Češi sice po přerušení českých soutěží kvůli koronaviru téměř měsíc nehráli, ale přesto měli od začátku jasně navrch. Z převahy ale v prvním poločase vytěžili jen dvě šance. V 36. minutě v dobré pozici přestřelil Matoušek a stejně dopadl v závěru Havelka.

Nervózně hrající domácí navíc v 41. minutě posadili soupeře na koně zbytečným vyloučením. Lymperakis nejprve ostrým skluzem zajel do Holíka, poté mu navíc šlápl na nohu a od rozhodčího dostal červenou kartu. Řekové tak stejně jako v prvním v prvním utkání, ve kterém dostal červenou už ve 24. minutě Dimitriu, dohrávali v oslabení.

"Dolehla na nás tíha zápasu, byli jsme nervózní a nevěděli jsme si moc rady. Pak nám pomohla jejich hloupá červená karta a druhé půli jsme si řekli, že toho musíme využít," řekl Bucha. "Proti deseti jsme to už měli pod kontrolou. Je to sladká odměna na konec kvalifikace, teď budeme čekat na ostatní výsledky a uvidíme, jestli budeme mít radost z postupu," přidal trenér Krejčí.

Trenér Krejčí na početní výhodu zareagoval dvojicí střídání a místo Havelky s Plechatým poslal na hřiště Granečného s Ostrákem. Češi okamžitě soupeře zatlačili, ale dlouho se nedokázali prosadit a pomohla jim až opakovaná penalta v 68. minutě po zákroku Apostolakise na Granečného.

K pokutovému kopu se postavil Šašinka, ale Siampanis si s jeho pokusem poradil. Protože ale předčasně opustil brankovou čáru, nařídil rozhodčí opakovaní penalty a Bucha poslal Čechy do vedení. Další velkou šanci poté zahodil Šašinka a s dalekonosnou střelou z dálky neuspěl Granečný.

"Řekl jsem si dopředu, že to kopnu doprostřed, a naštěstí to gólman netrefil rukama a prošlo mu to kolem hlavy. Naštěstí jsem to propálil," řekl Bucha. "Před penaltou to nebylo příjemné, cítil jsem velkou zodpovědnost. Ale neřešil jsem, jak Šáša (Šašinka) kopal tu penaltu předtím," dodal.

V závěru se domácí sice oklepali, ale Češi příliš velké drama nepřipustili. Po brejku našel Vaníček rozběhnutého Drchala, který se sám před brankářem nemýlil. Krejčího výběr tak zakončil kvalifikaci s bilancí šesti výher, tří remíz a jediné porážky a k postupu z prvního místa musí v úterý doufat ve ztrátu Skotska právě v Řecku.

Kvalifikace ME fotbalistů do 21 let v Aténách:

4. skupina:

Řecko - ČR 0:2 (0:0)

Branky: 68. Bucha z pen., 90.+1 Drchal. Rozhodčí: Jaccottet - Jobin, Hirzel (všichni Švýc.). ŽK: Diamantis - Plechatý, Krejčí, Ostrák. ČK: 42. Lymperakis (Řec.). Bez diváků.

Sestavy:

Řecko: Siampanis - Apostolakis, Evangelu, Diamantis, Katranis - Buzukis (46. Tsiggaras), Tsingaras (72. Botos), Balojannis (46. Papanikolau) - Lymperakis, Kutsias (57. Kampetsis), Vrusai (80. Machairas). Trenér: Gumas.

ČR: Jedlička - Zima, Krejčí, Plechatý (46. Ostrák) - Holík, Havelka (46. Granečný), Janošek, Matoušek (65. Vaníček) - Lingr (89. Klíma), Bucha, Šašinka (77. Drchal). Trenér: Krejčí.

Litva - San Marino 3:0 (1:0).

Tabulka:

1. ČR 10 6 3 1 20:4 21 2. Skotsko 9 5 3 1 16:4 18 3. Chorvatsko 9 5 2 2 30:7 17 4. Řecko 9 4 1 4 9:11 13 5. Litva 9 3 1 5 9:8 10 6. San Marino 10 0 0 10 0:50 0