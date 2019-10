Jednadvacítka v kvalifikaci remizovala s oslabeným Řeckem 1:1

Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: ČR - Řecko, 10. října 2019 v Karviné. Čeští hráči se radují z vyrovnávací branky.

Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: ČR - Řecko, 10. října 2019 v Karviné. Čeští hráči se radují z vyrovnávací branky. ČTK/Ožana Jaroslav

Karviná - Čeští fotbalisté do 21 let remizovali ve druhém kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2021 s Řeckem 1:1, přestože hosté hráli od 24. minuty bez vyloučeného Konstantinose Dimitria. "Lvíčata" tak nenavázala na domácí výhru 2:0 nad Litvou z úvodu kvalifikace. Řecko vedlo po proměněné penaltě Jannise Buzukise, dělbu bodů zařídil Adam Hložek.

"Cením si aspoň toho, že mužstvo ukázalo charakter, a přestože se to nevyvíjelo dobře, zápas jsme neztratili. Je to pro nás ztráta. Musíme udělat všechno pro to, abychom se co nejlépe nachystali na Skotsko, a musíme s nimi vyhrát, abychom neztratili doma další body. Body s Řeckem musíme nahradit někde venku," řekl na tiskové konferenci trenér Karel Krejčí.

Dimitriu obdržel červenou kartu poté, co nedovoleně zastavil Ondřeje Šašinku v samostatném úniku. "Lvíčata" si první nebezpečnou šanci vypracovala až po téměř půlhodině hry. Vaníček odcentroval do vápna a Hložkovu hlavičku vytáhl brankář Siampanis.

V první minutě nastavení úvodního poločasu fauloval obránce Souček v šestnáctce Daviotise a dánský rozhodčí Burchardt nařídil penaltu. K ní se postavil Buzukis, který střelou k tyči poslal hosty do vedení. "Dostali jsme direkt, byl to hodně laciný gól. Spíš než penalta mi vadila situace předtím, kdy jsme měli odkop od branky. Měli jsme to tam uhrát tak, abychom soupeře donutili couvnout," konstatoval Krejčí.

V 49. minutě hlavičkoval Matoušek po Holíkově centru vedle. Matoušek se o chvíli později neprosadil ani z přímého kopu. Hložkovu střelu z vápna zase zblokovala řecká obrana na roh.

Domácí se prosadili v 76. minutě, kdy Hložek po Sadílkově rohovém kopu hlavičkou na zadní tyč srovnal. "Jsem rád za tu standardku, protože jsme se v trénincích na to připravovali. Škoda, že Adamův gól nebyl vítězný," prohlásil Krejčí.

Řecko po úvodních dvou výhrách ve skupině poprvé ztratilo body. Krejčího výběr se v pondělí v Uherském Hradišti střetne se Skotskem, které po domácí bezbrankové remíze s Litvou ve třetím utkání kvalifikace stejně jako Řekové poprvé nezvítězilo.

"V přesilovce nám chybělo něco překvapivého, nějaké náběhy za obranu. Nedávali jsme tam přihrávky, i když jsme měli dost šancí na to, abychom vyhráli. Nebylo to od nás ideální," uvedl Hložek.

ČR - Řecko 1:1 (0:1)

Branky: 76. Hložek - 45.+2 Buzukis z pen. Rozhodčí: Burchardt - Rasmussen, Hoeg (všichni Dán.). ŽK: Souček, Šašinka - Retsos, Natsos. ČK: 24. Dimitriu (Řec.).

ČR: Jedlička - Souček, Plechatý, Chaluš, Holík - Sadílek, Bucha - Matoušek (74. Růsek), Hložek, Vaníček (62. Janošek) - Šašinka. Trenér: Krejčí.

Řecko: Siampanis - Natsos, Dimitriu, Nikolau, Katranis - Balojannis, Retsos - Daviotis, Buzukis (53. Lyratzis), Kampetsis (84. Iatrudis) - Duvikas (28. Evangelu). Trenér: Gumas.

Tabulka:

1. Řecko 3 2 1 0 7:1 7 2. Skotsko 2 2 0 0 4:1 6 3. ČR 2 1 1 0 3:1 4 4. Litva 3 1 0 2 3:3 3 5. Chorvatsko 1 0 0 1 1:2 0 6. San Marino 3 0 0 3 0:10 0