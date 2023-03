Jednadvacítka v generálce na ME díky Sejkovi zachránila remízu 1:1 s Nizozemskem

Ilustrační foto - ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Václav Sejk a Michal Ševčík.

Ilustrační foto - ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Václav Sejk a Michal Ševčík. ČTK/Uhlíř Patrik

Murcia (Španělsko) - Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let v závěrečném přípravném utkání před letním mistrovstvím Evropy remizovali s dalším účastníkem šampionátu Nizozemskem 1:1. Vyrovnávací gól vstřelil v 77. minutě Václav Sejk, v prvním poločase Adam Karabec neproměnil penaltu. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka ve španělské Murcii i podruhé hráli nerozhodně, v pátek remizovali bez branek s Belgií. Čekání na vítězství protáhli na pět zápasů.

"Podali jsme velmi dobrý výkon. Všichni hráli s velkým nasazením. Jsem rád, že mužstvo, které nastoupilo v základu, ukázalo svoje technické kvality. Ale hlavně v závěru jsme měli příležitosti, abychom vyrovnané utkání zlomili v náš prospěch," řekl Suchopárek v nahrávce pro média od Fotbalové asociace ČR.

Český tým mohl v 15. minutě poslat do vedení Karabec, ale z penalty nepřekonal brankáře Schendelaara. A hned za tři minuty Manhoef otevřel skóre přesnou střelou po závaru v pokutovém území. "Kdybych proměnil penaltu, tak jsme mohli jít brzo do vedení a myslím, že by ani nepadl gól soupeře. Určitě nás to nějak položilo, ale dokázali jsme se zvednout," uvedl Karabec.

Po půlhodině hry nepřidal druhý nizozemský gól Dallinga, kterého tváří v tvář vychytal Jaroš. Jeho protějšek Schendelaar v závěru první půle nadvakrát zlikvidoval Pechovu ránu.

Na pozorném Jarošovi v 61. minutě ztroskotal i Salah-Eddin po samostatném úniku. "Soupeř měl daleko větší šance, co se týká třeba samostatných úniků. Víťa Jaroš podal výborný výkon, mužstvo podržel v důležitých momentech," ocenil Suchopárek brankáře Stockportu ze čtvrté anglické ligy.

Češi srovnali díky souhře střídajících jabloneckých hráčů. Šulc v šestnáctce přihrál Sejkovi, jenž si zasekl míč před Burgerem a zakončil střelou na zadní tyč. "Moje role byla dát gól, takže jsem to splnil. Před zápasem jsem klukům z legrace říkal, že tam někoho seknu a obalím to na zadní, takže to vyšlo," řekl Sejk s úsměvem.

"Lvíčata" pak Nizozemce zatlačila a sahala po obratu. Karabce ale vychytal Schendelaar a Koubkův gól neplatil kvůli diskutabilnímu ofsajdu. Těsně před koncem ve velké příležitosti neuspěl ani Šulc.

"Je potřeba na tom zapracovat do dalších utkání. Líp kombinovat nebo si dobře připravit střelecké pozice a zakončit tak, abychom skórovali. Z posledních pěti utkání jsme dali jenom dvě branky," upozornil Suchopárek.

Na Euru, které na přelomu června a července budou hostit Rumunsko a Gruzie, se čeští mladíci ve skupině utkají s Anglií, obhájcem zlata Německem a Izraelem. "Od zápasů s Belgií a Nizozemskem se můžeme jenom odrazit před Eurem, protože tam nás určitě nečeká nic jednoduššího. Takže super výsledky," dodal Sejk.

Česko - Nizozemsko 1:1 (0:1)

Branky: 77. Sejk - 17. Manhoef. Rozhodčí: Valera (Šp.).

Česko: Jaroš - Pech, Kolář, Pojezný, Cedidla (61. Ryneš) - Červ, Pudhorocký (46. Beran) - Daněk (71. Šulc), Ševčík (71. Sejk), Karabec - Kušej (46. Koubek). Trenér: Suchopárek.

Nizozemsko: Schendelaar - Sambo, Van Hecke, Bakker, Salah-Eddin - Proper, Burger, Van Kaam (64. Tavsan) - Manhoef, Zirkzee (69. Ekkelenkamp), Dallinga (53. Van Hooijdonk). Trenér: Van de Looi.