Ilustrační foto - Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let ve skupině 1 o postup na mistrovství Evropy: ČR - Chorvatsko, 23. března 2018 v Karviné. Zleva Andrija Balič z Chorvatska, Michal Sáček a Daniel Trubač z ČR. ČTK/Ožana Jaroslav

Nyon (Švýcarsko) - Čeští fotbalisté do 21 let se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v roce 2021 utkají se třemi stejnými týmy jako minule Chorvatskem, Řeckem a San Marinem. Zbylými soupeři svěřenců nového trenéra Karla Krejčího v šestičlenné skupině 4 jsou Skotsko a Litva. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Los rozdělil 53 zemí do osmi skupin po šesti týmech a jedné po pěti mužstvech. Přímý postup na šampionát si zajistí pouze vítězové, dva týmy s nejlepší bilancí z druhých míst si pak v baráži zahrají o poslední místo na mistrovství.

Jelikož závěrečný turnaj pořádají v červnu 2021 společně Slovinsko s Maďarskem, ubylo oproti minule jedno postupové místo. Kvalifikace začne v březnu příštího roku, Češi do ní vstoupí v září zápasem s Litvou. První čtyři duely odehrají doma a skupinu zakončí v říjnu 2020 v Litvě.

"Skupina je na první pohled hodně vyrovnaná a otevřená pro všechny týmy. Nebral bych to tak, že jsme mohli dopadnout lépe nebo hůř, bereme los jako fakt, stěžovat si určitě nemůžeme. Náš tým má svoji sílu, v minulosti to opakovaně ukázal a i teď máme jasný cíl - budeme se prát o postup, i když klíč není úplně jednoduchý," řekl pro www.fotbal.cz Krejčí.

Český celek obsadil na podzim v minulé kvalifikační skupině až třetí místo se ztrátou devíti bodů na vítězné Chorvatsko s druhým Řeckem a nepostoupil na šampionát v příštím roce. U týmu po vypršení smlouvy před týdnem skončil trenér Vítězslav Lavička a nahradil ho Krejčí, který dosud vedl reprezentační dvacítku.

Češi byli před losem zařazeni do druhého výkonnostního koše a měli jistotu, že se vyhnou například Slovensku, Nizozemsku či Belgii. "Lvíčata" potkají nezvykle hned tři soupeře, s kterými se utkala v předchozí kvalifikaci. S Chorvatskem mladíci prohráli 1:5 venku a zvítězili 2:1 doma, s Řeckem utrpěli dvě porážky 0:3 venku a 1:2 doma a se San Marinem dvakrát vyhráli 3:1 doma a 2:0 venku. S žádným ze soupeřů ve skupině nemá reprezentační jednadvacítka zápornou celkovou bilanci.

"Z prvního koše si moc nevyberete, týmy mají obrovskou sílu, ale Chorvatsko je možná o něco schůdnější než tradiční giganti jako Německo nebo Anglie s Francií. Ale ukáže se na hřišti. Chorvati nám svoji sílu spolu s Řeckem ukázali v poslední kvalifikaci, skončili jsme pod nimi. Na druhou stranu to teď může pro náš tým posloužit jako pozitivní motivace, bude velká výzva jim to v nové kvalifikaci oplatit," řekl Krejčí.

"Oběma týmům tedy máme co vracet a věřím, že tentokrát se budeme radovat my. Vedle Chorvatska a Řecka bych nezapomínal ani na Skotsko, které může být nebezpečné pro všechny, hlavně na domácí půdě. Litva a San Marino pro nás bude trochu neznámá, ale máme do startu kvalifikace dost času na to, abychom nasbírali maximum informací," dodal.

Naposledy si jednadvacítka zahrála na evropském šampionátu vloni v Polsku, kde neprošla ze skupiny.

Los kvalifikace ME fotbalistů do 21 let pro rok 2021:

Skupina 1: Itálie, Švédsko, Island, Irsko, Arménie, Lucembursko.

Skupina 2: Francie, Slovensko, Švýcarsko, Gruzie, Ázerbájdžán, Lichtenštejnsko.

Skupina 3: Anglie, Rakousko, Turecko, Kosovo, Albánie, Andorra.

Skupina 4: Chorvatsko, ČR, Řecko, Skotsko, Litva, San Marino.

Skupina 5: Srbsko, Polsko, Rusko, Bulharsko, Lotyšsko, Estonsko.

Skupina 6: Španělsko, Izrael, Černá Hora, Makedonie, Kazachstán, Faerské ostrovy.

Skupina 7: Portugalsko, Nizozemsko, Norsko, Bělorusko, Kypr, Gibraltar.

Skupina 8: Dánsko, Rumunsko, Ukrajina, Finsko, Severní Irsko, Malta.

Skupina 9: Německo, Belgie, Wales, Bosna a Hercegovina, Moldavsko.

Program českého týmu ve skupině:

6. září 2019: ČR - Litva,

10. října 2019: ČR - Řecko,

14. října 2019: ČR - Skotsko,

14. listopadu 2019: ČR - San Marino,

18. listopadu 2019: Chorvatsko - ČR,

27. března 2020: Řecko - ČR,

2. září 2020: San Marino - ČR,

7. září 2020: ČR - Chorvatsko,

9. října 2020: Skotsko - ČR,

13. října 2020: Litva - ČR.