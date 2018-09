Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let ve skupině 1 o postup na mistrovství Evropy: ČR - Řecko, 10. září 2018 v Jablonci nad Nisou. Zleva Panteleimon Chatzidiakos z Řecka a Ladislav Takács z ČR.

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let ve skupině 1 o postup na mistrovství Evropy: ČR - Řecko, 10. září 2018 v Jablonci nad Nisou. Zleva Panteleimon Chatzidiakos z Řecka a Ladislav Takács z ČR. ČTK/Petrášek Radek

Jablonec nad Nisou - Česká fotbalová reprezentace do 21 let prohrála v kvalifikačním utkání 1:2 s Řeckem a přišla i o teoretickou šanci postoupit na mistrovství Evropy. Favorizovaní hosté, za které se dnes v Jablonci prosadili Dimitris Limnios a Kostas Tsimikas, si naopak zajistili minimálně účast v baráži. O vyrovnávací branku domácích se postaral Ladislav Takács.

Český tým vstoupil do zápasu aktivně, ale do šancí se příliš nedostával. Jedinou výraznou příležitost měl po Ladrově centru v 16. minutě Pulkrab, jeho teč zblízka však brankář Kotsaris reflexivně vyrazil.

Řecku, které se v prvním poločase především bránilo, naopak jedna povedená akce na gól stačila. Ve 44. minutě dala domácí obrana příliš prostoru postupujícímu Limniosovi, který střelou po zemi k tyči otevřel skóre. Úvodní gól dal už v březnovém utkání v Xanthi, které Řekové nakonec vyhráli 3:0.

Také do druhé půle vstoupili lépe domácí a v 50. minutě se dočkali vyrovnání - po Ladrově centru skóroval hlavičkou o tyč Takács. "Cítil jsem, že můžeme zápas otočit, ale dostali jsme dva góly jak přes kopírák. Řekové byli k poražení, zápas asi moc ke koukání nebyl, protože šancí příliš nebylo, ale myslím, že my jsme jich měli víc a měli jsme to potrestat. My to neudělali, Řekové ano," řekl Takács.

Řekové po inkasovaném gólu okamžitě přidali a po deseti minutách si vzali vedení zpět. Po rychlé akci si míč na střed vápna navedl Tsimikas a také on otřel střelu o tyč. "Po gólu do šatny jsme si řekli pár slov v kabině a z rychlého centru a důrazu před brankou se nám podařilo vyrovnat. Ale pak zkušenost soupeře, nebo naše menší kvalita zapříčinila, že jsme dostali gól jak přes kopírák," přidal trenér Lavička.

Po vedoucí brance se Řekové opět stáhli do obrany a otěže znovu převzali čeští fotbalisté, kteří v 63. minutě byli blízko vyrovnání, ale Lischka hlavou těsně minul. Domácí v závěru vrhli všechny síly do útoku a mohli inkasovat potřetí, ale Andrutsosovo sólo zastavil brankář Staněk. Na opačné straně se pak ještě vytáhl gólman Kotsaris po střele Trubače.

"Zápas hodnotním ze dvou pohledů. Herně jsme nepropadli, protože jsme chtěli odčinit výsledek a výkon z Řecka, ale dnes rozhodla produktivita," uvedl Lavička. "Ale postup jsme si dneska neprohráli. Ten jsme ztratili už dřív v jiných zápasech," dodal český kouč.

Českému týmu po první domácí prohře v kvalifikaci dvě kola před koncem patří v tabulce třetí místo se ztrátou šesti bodů na druhé Chorvatsko, se kterým má horší vzájemnou bilanci. S náskokem tří bodů vede Řecko. Na šampionát v Itálii přímo postoupí jen vítězové skupin, nejlepší čtyři celky z druhých míst devíti skupin čeká baráž.

1. skupina:

ČR - Řecko 1:2 (0:1)

Branky: 50. Takács - 44. Limnios, 55. Tsimikas. Rozhodčí: Dingert - Pickel, Christ (všichni Něm.). ŽK: Kulhánek - Chatzidiakos, Tsimikas. Diváci: 2038.

ČR: Staněk - Matějů, Král, Lischka, Helešic - Matoušek, Kulhánek (66. Květ), Hašek (66. Trubač), Takács, Ladra (79. Zajíc) - Pulkrab. Trenér: Lavička.

Řecko: Kotsaris - Saliakas, Pasalidis, Nikolau, Tsimikas - Lampru (73. Manthatis), Chatzidiakos, Andrutsos, Karachalios, Limnios (87. Kiriakopulos) - Vergos (63. Kotsopulos). Trenér: Nikopolidis.

Bělorusko - Chorvatsko 0:4 (0:2), Moldavsko - San Marino 1:0 (1:0).

1. Řecko 8 7 1 0 24:3 22 2. Chorvatsko 8 6 1 1 25:5 19 3. ČR 8 4 1 3 13:14 13 4. Bělorusko 8 3 2 3 10:12 11 5. Moldavsko 9 2 1 6 8:22 7 6. San Marino 9 0 0 9 1:25 0