Jednadvacítka přišla v nastavení o výhru s Walesem

Kvalifikace mistrovství Evropy 2025 fotbalistů do 21 let Česko - Wales, 13. října 2023 České Budějovice. Zleva Luca Hoole z Walesu, Finley Stevens z Walesu a Albert Labík z Česka

Kvalifikace mistrovství Evropy 2025 fotbalistů do 21 let Česko - Wales, 13. října 2023 České Budějovice. Zleva Luca Hoole z Walesu, Finley Stevens z Walesu a Albert Labík z Česka ČTK/Pavlíček Luboš

České Budějovice - Čeští fotbalisté do 21 let remizovali doma s Walesem 1:1 a nevyhráli ani druhý kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy 2025 na Slovensku. Před měsícem "Lvíčata" prohrála na Islandu 1:2.

Fotogalerie

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka vedli v Českých Budějovicích od 39. minuty po gólu Matěje Juráska, v šesté minutě nastavení však krátce po příchodu na hřiště vyrovnal střídající Cian Ashford. Také na Islandu inkasovali Češi v přidaném čase a přišli tehdy alespoň o bod.

V úterý přivítá jednadvacítka na Střeleckém ostrově Dány, zbývajícím soupeřem ve skupině I je Litva.

"Jsem obrovsky zklamaný. V prvním poločase jsme měli spoustu šancí. V druhém poločase jsme hráli až příliš v klidu, naše aktivita a kvalita ve finální fázi už nebyla taková. Dostat branku v 'nastavení' nastavení je velká hloupost," řekl Suchopárek na tiskové konferenci.

V úvodním dějství hrozili především Češi. Po čtvrt hodině hry vypálil do boční sítě Vydra, jeho spoluhráč ze Sparty Karabec zase po rohovém kopu zamířil pouze doprostřed branky. Po půlhodině hry Jurásek zpoza vápna trefil tyč a Daněk se z dorážky neprosadil.

V 39. minutě se domácí dočkali. Karabec rozehrál nakrátko roh, přihrál Juráskovi a slávistický křídelník povedenou ranou k tyči otevřel skóre. Zároveň dal premiérový gól v dresu jednadvacítky. "Mrzelo mě, že první střela skončila na tyčce. Zkusil jsem to ale podruhé a jsem rád, že mi to tam spadlo," uvedl Jurásek. V nastavení první půle hosté málem vyrovnali, Harrisovu střelu z hranice malého vápna ale brankář Horníček vytáhl.

Krátce po přestávce zahrozil Beck, který se prodral přes několik hráčů do šestnáctky, jenže Horníček míč opět vyrazil. Ve druhém poločase nadále hrozili Ostrované. Beck však na zadní tyči těsně nedosáhl na přihrávku a Thomas vyřešil samostatný únik pouze střelou do českého gólmana.

V samém závěru se Wales dočkal bodu, přestože rozhodčí nastavil pouze čtyři minuty. Horníček vyrazil centr ze standardní situace na hranici vápna a Ashford po několika minutách na hřišti ranou ze vzduchu pod břevno vyrovnal.

"Je to hrozná škoda. Výkon v prvním poločase ukázal, že máme velice dobré mužstvo. Nemáme to ale vyspělé, byly tam zbytečné strkanice. Měli jsme to jasně ve své moci. Nechali jsme si vstřelit branku po naprosto banální situaci," prohlásil Suchopárek.

Na šampionát přímo postoupí vítězové devíti skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá tři místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast na mistrovství jistou.

Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v roce 2025:

Skupina I:

Česko - Wales 1:1 (1:0)

Branky 39. Jurásek - 90.+6 Ashford. Rozhodčí: Hovhannisjan - Ghazarjan, Grigorjan (všichni Arm.). ŽK: Fila, Suchomel - Beck, Harris, Ashworth, Stevens. Diváci: 4019.

Česko: Horníček - Suchomel, Prebsl, Chaloupek, Labík - Vydra, Křišťan - Karabec (64. Višinský), Daněk (90.+5 Vecheta), Jurásek (81. Icha) - Fila (64. Sejk). Trenér: Suchopárek.

Wales: Beach - Stevens, Ashworth, Hoole, Beck - Bevan (90.+1 Ashford), Harris, Hammond - Hill (63. Jones), Thomas, Colwill (80. Cotterill). Trenér: Jones.

Tabulka:

1. Wales 3 1 2 0 6:5 5 2. Dánsko 2 1 1 0 4:3 4 3. Island 1 1 0 0 2:1 3 4. Česko 2 0 1 1 2:3 1 5. Litva 2 0 0 2 3:5 0