Jednadvacítka po prohře s Anglií na ME vyzve obhájce zlata z Německa

Ilustrační foto - Radující se čeští fotbalisté do 21 let (zleva) Adam Gabriel a Kryštof Daněk, 27. září 2022.

Ilustrační foto - Radující se čeští fotbalisté do 21 let (zleva) Adam Gabriel a Kryštof Daněk, 27. září 2022. ČTK/Pancer Václav

Batumi (Gruzie) - Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v nedělním druhém zápase na mistrovství Evropy utkají s úřadujícími šampiony z Německa. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka vstoupili do turnaje čtvrteční porážkou 0:2 s Anglií, Němci vykročili za obhajobou zlata překvapivou remízou 1:1 s Izraelem. "Lvíčata" tak budou odvracet hrozbu vyřazení, druhá porážka by pro ně znamenala konec na šampionátu už po dvou ze tří kol skupiny C. Utkání v gruzínském městě Batumi má výkop v 18:00 SELČ.

Čeští mladíci s favorizovanou Anglií v úvodní půli drželi krok, ale neproměnili několik slibných šancí. Krátce po změně stran otevřel skóre Jacob Ramsey a pojistku přidal v nastavení střídající Emile Smith Rowe.

"Šampionát pro nás určitě nekončí a věřím, že v dalších zápasech branky vstřelíme. První poločas ukázal, že připravenost hráčů je dobrá. Ale rozhodující jsou vstřelené branky," řekl Suchopárek na tiskové konferenci. "Musíme teď vyhrát minimálně jeden zápas a pak doufat. Nebo vyhrát oba a snad budeme v pohodě," doplnil brankář Vítězslav Jaroš.

Němci proti Izraeli zahodili dva pokutové kopy a nevyužili poločas dlouhou přesilovku. První penaltu neproměnil už ve třetí minutě Youssoufa Moukoko a druhou střídající Jessic Ngankam v 80. minutě za stavu 1:1. Jediný gól favorita tak vstřelil Yann Aurel Bisseck ve 26. minutě.

"Jsme zklamaní, že jsme si nechali utéct tuhle šanci. Zápas s Českem bude zajímavý a důležitý pro oba týmy. Jsem optimistický, věřím, že v něm zvítězíme," uvedl kouč německé jednadvacítky Antonio Di Salvo.

Svěřenci jeho předchůdce Stefana Kuntze předloni po finálové výhře 1:0 nad Portugalskem získali třetí zlato v historii a druhé z posledních tří šampionátů. Na všech z minulých tří ME navíc Němci došli až do finále. Česká jednadvacítka se s Německem utkala na Euru v roce 2017 v Polsku, kde utrpěla porážku 0:2.

"Německo vyhrálo v kvalifikaci devět zápasů a jediný prohrálo, což svědčí o velké síle jejich týmu. Je to také jeden z favoritů šampionátu, který se opírá o výborné hráče z bundesligy. Věřím ale, že stejně jako je v kvalifikaci zdolalo Polsko, tak jsme schopni takový tým potrápit a uhrát s ním dobrý výsledek i my," řekl Suchopárek už před turnajem o nedělním soupeři.

"Lvíčata" ve středu uzavřou skupinu duelem s Izraelem v Kutaisi. Do vyřazovací fáze postoupí z každé ze čtyř skupin první dva celky. Turnaj vedle Gruzie spolupořádá i Rumunsko.

Česká reprezentace do 21 let na evropském šampionátu od rozdělení federace startuje podesáté, při posledních třech účastech pokaždé vypadla ve skupině. Jejím největším úspěchem je zlato z roku 2002.

Předpokládaní sestava Česka: Jaroš - Gabriel, Vitík, Hranáč, Pech - Kaloč, Červ - Šulc, Žambůrek, Karabec - Sejk.