Jednadvacítka na ME opět remizovala 1:1, i Slovinci jí pomohli vlastním gólem

Celje (Slovinsko) - Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let i ve druhém zápase na mistrovství Evropy remizovali 1:1. Po Itálii si svěřenci trenéra Karla Krejčího rozdělili body s domácím Slovinskem.

Také dnes "Lvíčatům" pomohl k bodu vlastní gól, který si vstřelil v 86. minutě Nik Prelec. Jeho spoluhráč Aljoša Matko v Celje otevřel skóre po půl hodině hry.

Češi uzavřou skupinu B v úterý utkáním proti úřadujícím šampionům ze Španělska, které pravděpodobně budou muset porazit, aby postoupili do čtvrtfinále.

Španělé se střetnou s Italy ve večerním duelu od 21:00. Do play off, které se uskuteční ve druhé fázi turnaje od 31. května do 6. června, projdou dva nejlepší celky skupiny.

Češi nastoupili se třemi změnami oproti zápasu s Itálií a v jiném rozestavení. Od začátku dnes hráli Granečný, Janošek a Kohút. Ze základní sestavy vypadli Vitík, Karabec a Šulc.

Hosté měli v úvodu několik náznaků šancí. Lingr v šestnáctce ideálně netrefil míč, Ladislav Krejčí hlavičkoval nepřesně. Poté Lingrovu střelu v 18. minutě vyrazil brankář Vekič.

Slovinci ve 32. minutě hned z první příležitosti otevřeli skóre. Gnezda Čerin nacentroval do šestnáctky, po zmatcích v české obraně a několika odrazech míč propadnul k Matkovi a ten zblízka překonal gólmana Jedličku.

Češi do druhého poločasu nastoupili se třemi novými hráči a Ostrák se Šulcem hru oživili. Slovinci ale dobře bránili a soupeře do šancí příliš nepouštěli. V 72. minutě Šulc z nadějné pozice netrefil branku. Na druhé straně Jedlička vytáhnul Medvedovu střelu na roh.

Stejně jako ve středečním duelu zachránil "Lvíčata" vlastní gól. Střídající Janošek v 86. minutě z přímého kopu nacentroval do šestnáctky a dezorientovaný Prelec překonal vlastního brankáře. V nastavení mohl dokonat obrat český kapitán Chaluš, ale ve skluzu přestřelil.

Hlasy po utkání:

Karel Krejčí (trenér ČR): "Samozřejmě jsme zklamaní z výsledku. Zápas jsme chtěli zvládnout, ale bylo to o prvním gólu. Bohužel jsme si nafackovali sami. Pak jsme dobývali hluboký blok, s čímž jsme měli problém i v kvalifikaci. Prosadili jsme se až na konci a pak už moc času na otočení nebylo. Ve druhé půli jsem byl spokojený s mladšími hráči, kteří to určitě oživili."

Matěj Chaluš (kapitán a obránce ČR): "Věděli jsme, že to asi nebude zápas o hodně gólech. První branka to ovlivnila, oni se stáhli ještě víc a my se snažili je dobývat. Furt jsme věřili, ale bohužel jsme dali jenom jeden gól. Před inkasovanou brankou jsem neměl vystupovat. Přišel rychle centr a už jsem na něj nedosáhnul. Nějak to tam poskakovalo a soupeř byl důraznější."

Michal Sadílek (záložník ČR): "V prvním poločase to ztroskotalo na tom, že v poslední fázi jsme nebyli aktivní a nedostávali míče. Něco jsme si řekli v půli a ten obraz byl úplně jiný. Napadali jsme je hned po ztrátě a tak to má vypadat. Tento zápas jsme museli vyhrát, nevyhráli jsme ho, což je zklamání. Musíme jít do dalšího zápasu s tím, že musíme zvítězit."

Zdroj: ČT sport.