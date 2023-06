Jednadvacítka může na ME po 12 letech projít ze skupiny, s Izraelem jí stačí bod

Tisková konference k nominaci české fotbalové reprezentace na zářijové zápasy, 13. září 2022, Praha. Trenér týmu do 21 let Jan Suchopárek.

Kutaisi (Gruzie) - Čeští fotbalisté do 21 let ve středu nastoupí na mistrovství Evropy v Gruzii a Rumunsku proti Izraeli k závěrečnému třetímu utkání skupiny, které rozhodne o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. "Lvíčatům" po nečekané nedělní výhře 2:1 nad Německem stačí k účasti ve čtvrtfinále remíza, trenér Jan Suchopárek na ni ale nechce spoléhat. Jednadvacítka by postupem ze skupiny dosáhla na největší úspěch od roku 2011, kdy hrála na Euru semifinále.

Čeští mladíci nejprve na úvod skupiny C prohráli s favorizovanou Anglií 0:2, v druhém zápase ale zaskočili obhájce zlata a nečekaně nakročili k postupu. Suchopárkovi svěřenci drží v tabulce druhé místo s náskokem dvou bodů na třetí Německo a čtvrtý Izrael. Vedoucí Anglie má již jistý postup. Do čtvrtfinále projdou první dva celky z každé ze čtyř čtyřčlenných skupin.

Podle bookmakerů jsou Češi před zápasem s Izraelem mírnými favority. "Jsem rád, že budeme hrát v posledním utkání o postup. Myslím, že mužstvo je nastavené stejně jako vždy - nemyslí na to, že se bude remizovat. Když je to možné, chceme za každou cenu vyhrát," řekl na tiskové konferenci Suchopárek, jehož svěřenci v neděli zvítězili poprvé od září a po šesti zápasech.

"Víme o síle Izraele, víme, že je schopný svým chytrým fotbalem, dobrou organizací zejména v obranné fázi a nadstandardními hráči v ofenzivě odehrát výborné utkání. Určitě nepůjdeme do zápasu s tím, že jdeme remizovat," dodal bývalý český reprezentant.

Zatímco jeho svěřenci mají po dvou zápasech skupiny tři body, Izrael na turnaji zatím nezvítězil. V prvním utkání proti Německu přestál dvě penalty a oslabení v celém druhém poločase a uhrál remízu 1:1, poté podlehl Anglii stejně jako Češi 0:2.

"Je to trochu zkreslující. V prvním utkání hráli poločas o deseti, herní styl je pak samozřejmě trochu jiný. Sílu Angličanů známe, takže Izraelci ani v tom utkání nemuseli ofenzivní kvality tolik ukázat. V minulosti v přípravných, kvalifikačních nebo barážových utkáních ale ukázali, že mají nadstandardní hráče," poznamenal Suchopárek.

Izrael hraje na evropském šampionátu teprve potřetí a ještě nikdy neprošel ze skupiny. Na nedávném mistrovství světa do 20 let na přelomu května a června ale senzačně získal bronz, poté co ve čtvrtfinále vyřadil Brazílii.

"Mají tu asi šest hráčů z mistrovství světa dvacítek, kteří prokázali skvělou kvalitu a fotbalovou inteligenci. Viděl jsem utkání Izrael - Brazílie a byla radost na to koukat. Jaké sebevědomí měli Izraelci, jak si zápas užívali. To nesmíme připustit, musí to být na naší straně. Já věřím, že se nám to povede," podotkl Suchopárek.

Česká jednadvacítka je blízko největšímu úspěchu za posledních 12 let. Na evropském šampionátu naposledy postoupila ze skupiny v roce 2011, kdy prošla rovnou do semifinále, neboť závěrečný turnaj tehdy ještě hrálo jen osm mužstev. Českým maximem je zlato z roku 2002. Případným postupem ze skupiny by zároveň "Lvíčata" zůstala v boji o olympiádu v Paříži v příštím roce, kam se kvalifikuje trojice nejlepších týmů mimo pořadatele her Francii a Anglii.

Zápas začne ve středu v 18:00 SELČ v Kutaisi, kam se české mužstvo v pondělí přesunulo po dvou utkáních v jiném gruzínském městě Batumi.

Předpokládaná sestava Česka: Jaroš - Gabriel, Vitík, Hranáč, Fukala - Červ, Kaloč - Kušej, Žambůrek, Karabec - Sejk.

Tabulka:

1. Anglie 2 2 0 0 4:0 6 2. Česko 2 1 0 1 2:3 3 3. Německo 2 0 1 1 2:3 1 4. Izrael 2 0 1 1 1:3 1