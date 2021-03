Jednadvacítka bude v utkání se Španělskem hrát o čtvrtfinále ME

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalisté Česka se radují z vyrovnávajícího gólu.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalisté Česka se radují z vyrovnávajícího gólu. ČTK/AP/Darko Bandic

Celje (Slovinsko) - Česká fotbalová reprezentace do 21 let úterním zápasem proti Španělsku uzavře skupinovou fázi mistrovství Evropy. Svěřencům trenéra Karla Krejčího zajistí čtvrtfinále vítězství nad úřadujícími šampiony, za určitých okolností jim k postupu může stačit i remíza. Utkání ve slovinském Celje má výkop ve 21:00.

V zamotané skupině B jsou před třetím kolem ve hře všechny čtyři týmy. Španělsko vede tabulku se čtyřmi body, Česko je se dvěma body a skóre 2:2 druhé, třetí Itálie má rovněž dva body a skóre 1:1, poslední Slovinsko získalo bod. Do osmičlenného play off, které se uskuteční ve druhé části turnaje od 31. května do 6. června, postoupí dva nejlepší celky skupiny.

Český tým posune dál výhra bez ohledu na souběžně hraný duel Itálie - Slovinsko. Remíza by "Lvíčatům" stačila jen v případě, že i druhý zápas dopadne nerozhodně. Poté ale potřebují mít více vstřelených gólů než tým z Apeninského poloostrova. V případě rovnosti bodů i skóre by rozhodlo o čtvrtfinalistovi disciplinární kritérium, které zatím vyznívá mnohem lépe pro Čechy. Ti dosud obdrželi pět žlutých karet, Italové nasbírali devět žlutých a čtyři červené karty.

Krejčího svěřenci v sobotu remizovali 1:1 s domácími Slovinci a zopakovali úvodní výsledek s Itálií. I ve druhém utkání na Euru pomohl českému mužstvu k bodu vlastní gól soupeře po změně stran. "Zápas se Slovinci musíme hodit za hlavu. I když to bude se Španěly těžká dřina, máme to ve vlastních rukách. Když vyhrajeme, můžeme postoupit," řekl ofenzivní univerzál Ondřej Lingr.

"Určitě budou mít obrovskou sílu, s tím všichni počítáme. Ale my rozhodně nic nebalíme, nepřijeli jsme si sem zahrát fotbal, ale postoupit. Věřím, že existuje nějaká možnost je porazit, pořád můžeme postoupit i skrz remízu," doplnil záložník Pavel Šulc.

Španělé po úvodním triumfu 3:0 nad Slovinskem remizovali bez branek s Itálií. Tým "La Rojita" neprohrál sedmnáctkrát za sebou od června 2019, v posledních sedmi duelech navíc neinkasoval. Španělsko ovládlo tři z posledních pěti ME do 21 let.

"Jsou tam spíš samé superlativy, ale určitě je nějaká cesta, jak s nimi hrát. Bude třeba hrát odvážně, vyhnout se chybám a třeba se spolehnout i na standardní situace, které Španělé tolik neřeší," upozornil asistent trenéra Jiří Kohout.

"Nechci říkat, že brání špatně. Ale oni si tam prostě stoupnou, nějak to odbrání a natolik si věří, že budou v zápase dominovat. Pro nás to může být velká zbraň. Ale samozřejmě také nějaké standardky musíme mít," dodal Kohout.

Předpokládaná sestava ČR: Jedlička - Vitík, Chaluš, L. Krejčí - Holík, Bucha, Karabec, Sadílek, Šulc - Lingr, Šašinka.