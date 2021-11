Jednadvacítka bude v Anglii hájit stoprocentní bilanci v kvalifikaci o ME

Ilustrační foto - Utkání skupiny G kvalifikace na ME 2023 fotbalistů do 21 let: ČR - Kosovo, 12. října 2021 v Českých Budějovicích. Trenér ČR Jan Suchopárek.

Burnley (Británie) - Česká fotbalová reprezentace do 21 let se ve čtvrtek v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2023 představí v Anglii. "Lvíčata" proti papírově největšímu favoritovi skupiny G budou hájit stoprocentní bilanci z úvodních čtyř zápasů, v nichž navíc neinkasovali. Duel v Burnley má výkop ve 20:00 SEČ.

"Určitě nás čeká skvělý soupeř. Hráči jsou individuálně i takticky výborně vybavení. Hrajou ve špičkových klubech nebo jsou z nich zapůjčení do týmů první a druhé anglické ligy a mají v nich dost podstatnou roli. Nečeká nás nic lehkého," řekl trenér Jan Suchopárek na on-line tiskové konferenci.

"Nenazýval bych to výzvou, ale motivací a srovnáním nejlepších hráčů s naší kvalitou. Všichni hráči pravidelně sledují Premier League a tamní špičkové týmy na úrovni Ligy mistrů. Všichni by se na úroveň hráčů Anglie a do těch klubů chtěli dostat. To je pro ně velká motivace. Musíme být maximálně koncentrovaní. Hráči nemůžou myslet na vlastní výkon, ale na tým," uvedl dvaapadesátiletý vicemistr Evropy z roku 1996 z Anglie.

Svěřenci kouče Leeho Carsleyho dosud odehráli v kvalifikaci tři zápasy se ziskem sedmi bodů. Ve Slovinsku remizovali 2:2, přestože po prvním poločase vedli o dvě branky. Z české jednadvacítky nastupují v Anglii za rezervní týmy brankář Matěj Kovář (Manchester United) a záložník Jan Žambůrek (Brentford). "Všichni se těší, Anglie je kolébka fotbalu. Proti takovému soupeři se nehraje často," prohlásil Žambůrek.

"Hrajeme na stadionu Burnley, které působí v Premier League. Pro nás to bude skvělý zápas, ale nechci, aby to vyznělo tak, že si to jdeme jen užít a zahrát si. Prestižní zápas to pro nás určitě je. Chceme ho vyhrát," konstatoval kapitán Filip Kaloč.

Listopadový sraz zakončí "Lvíčata" úterním duelem ve Slovinsku. Skupinu G doplňují Albánie, Kosovo a Andorra. Na závěrečný turnaj přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž. Jistou účast mají pořadatelské země Rumunsko a Gruzie.