Jednadevadesátiletý Jiří Suchý zahájil v Plzni svou 91. výtvarnou výstavu

Plzeň - Dosud největší výstavu svých výtvarných prací, nazvanou Co kreslím, když nehraju, zahájil dnes v rodné Plzni divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, divadelní režisér a spoluzakladatel Divadla Semafor Jiří Suchý. V Galerii města Plzně je v několika místnostech jeho 162 kreseb, 92 grafik a litografií, osm koláží a 11 fotografií, řekla ČTK ředitelka galerie Zuzana Motlová. Výstava trvá do 15. ledna.

"Já to nepovažuji za nějaké bůhvíjaké umění, berte to jako doklad toho, že jsem šikovný. Jsou tady obrázky za 65, možná za 70 let mé činnosti, ne všechny, jen výběr," řekl při zahájení výstavy Suchý. Pro jednadevadesátiletého čestného občana Plzně je to zároveň jeho 91. výstava v životě. "Což jsem přímo od narození takto neplánoval," poznamenal Suchý, který zahájení výstavy doplnil s Jitkou Molavcovou zpěvem několika skladeb bez hudebního doprovodu.

Výstava podle kurátorky Alešky Čeňkové ukazuje spoluzakladatele Semaforu v jiném světle, než je světlo divadelních reflektorů. Původně se totiž vyučil reklamním grafikem a byl zaměstnán v ateliérech propagační tvorby. Pro dráhu komika se rozhodl až po zhlédnutí divadelní inscenace Pěst na oko v divadle Voskovce a Wericha, kterým vzdal hold na několika vystavených kresbách a litografiích.

Vystavené obrazy jsou tematicky často provázány s jeho divadelní nebo literární tvorbou. Návštěvníci tak mohou vidět například i Suchého návrhy divadelních kostýmů a postav nebo návrh opony pro Semafor. "Ve vystavených dílech se objevuje typická poetika, laskavý humor, hravost, smyslnost a láska k českému jazyku. V některých pracích dokonce nacházíme přímo vepsaná sdělení, případně úryvky autorských textů písní nebo divadelních her," řekla Čeňková.

Po prohlídce výstavy může podle ní divák získat pocit, že si prohlíží díla několika umělců. "Barevné plochy a kontury některých litografií jsou zcela odlišné od ilustrativní stylizace kreseb. Naopak bravura tušové linky v motivech aktů působí téměř sochařsky. Je to patrně tím, že Jiří Suchý záměrně zkouší různé výtvarné polohy a nezávazně si hraje s rozmanitými možnostmi uměleckého výrazu," řekla kurátorka.

Suchý podle ní vytváří dojem, že žije několik životů najednou. Některé z mnoha svých divadelních her sám nejen napsal a režíroval, ale také pro ně složil a otextoval písně, navrhl scénu a kostýmy a také v nich hraje a zpívá. Sám sebe popisuje jako workoholika a za jedinou příležitost ke zklidnění a soustředění považuje právě chvíle, kdy kreslí. "Já jsem totiž strašně pilný, a jsem pilný furt," dodal Suchý.