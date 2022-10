Jednací den Sněmovny začal pří opozice s koalicí kvůli interpelacím

Praha - Dnešní jednací den Sněmovny začal procedurální pří mezi opozicí a koalicí související s projednáním písemné interpelace Patrika Nachera (ANO) o omezování svobody slova na omluveného premiéra Petra Fialu (ODS). Výměna názorů na to, jak dál postupovat, trvala na plénu i o přestávce v zákulisí zhruba hodinu. Zástupci koalice obvinili opoziční poslance ze snahy o oddálení zahájení úvodní debaty o sporném vládním návrhu na změny výběru členů rad České televize a Českého rozhlasu.

Premiér Fiala se původně omluvil do 10:30, až následně koaliční zástupci oznámili, že do Sněmovny dorazí až po 11:00. Předsedové opozičních klubů ANO a SPD Alena Schillerová a Radim Fiala zdůrazňovali, že podle jednacího řádu jsou čtvrteční dvě hodiny mezi 09:00 a 11:00 určeny pro vypořádání poslaneckých písemných interpelací. "Jde o souboj o to, jak dlouho se bude zdržovat projednání pevně zařazeného bodu (vládní novely zákonů o České televizi a Českého rozhlasu)," komentoval postup opozice šéf poslanců ODS Marek Benda.

Obdobně jako Benda se vyjádřil také předseda lidovecké frakce Marek Výborný. Navrhl, aby Sněmovna hlasovala o odložení projednání Nacherova písemného dotazu na premiéra do příštích písemných interpelací. Opoziční poslanci na to vznesli hned osm protinávrhů, aby Sněmovna v debatě o interpelaci pokračovala dnes variantně v časech mezi 10:46 a 11:00. Opoziční snahy dolní komora koaliční většinou zamítla, Výborného návrh naopak podpořila.

Následně začal blok návrhů na změny programu nynější schůze. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) oznámila, že přihlášek se sešly desítky. Stejně postupovalo opoziční ANO už v úterý, když chtělo oddálit projednání vládního návrhu na úplné zrušení elektronické evidence tržeb ke konci roku. Novelu zákonů o dvojici veřejnoprávních médií kritizují obě opoziční hnutí.

Vládní předloha předpokládá zejména zapojení Senátu. Nyní volí radní obou veřejnoprávních médií jen poslanci. Zpřísní se také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Zástupci ANO a SPD pokládají navrhované změny za pokus politicky ovládnout obě veřejnoprávní média. Naopak ministr kultury Martin Baxa (ODS) tvrdí, že cílem novely je posílení nezávislosti a odolnosti České televize a Českého rozhlasu.

Okamura nepřímo ohlásil snahu zmařit projednání změn ve výběru radních ČT a ČRo

ředseda SPD Tomio Okamura dnes ve Sněmovně nepřímo ohlásil snahu tohoto hnutí zmařit projednání vládní novely o změně výběru radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Koaliční kabinet Petra Fialy chce podle lídra SPD "politicky úplně ovládnout Českou televizi". Okamura tak vysvětlil svůj postup, kdy nyní navrhuje přednostní projednání jiných bodů schůze.

"Budeme dělat všechno proto, abyste nemohli politicky ovládnout Českou televizi, aby se z ní nestala totalitní televize," prohlásil Okamura. Obdobně se o vládní novele zákonů o ČT a ČRo vyjadřovali už dříve také zástupci opozičního hnutí ANO. Naopak ministr kultury Martin Baxa (ODS) tvrdí, že cílem novely je posílení nezávislosti a odolnosti České televize a Českého rozhlasu.

V bloku návrhů změn programu nynější schůze přišel Okamura k řečništi jako první. Už více než hodinu zdůvodňuje, proč by podle něho měla Sněmovna přednostně projednat návrh SPD na zavedení obecného referenda. Okamura patří mezi řečníky s přednostním právem a jeho vystoupení tak není časově omezeno. Poslanci bez tohoto práva mohou zdůvodňovat návrh změn již schváleného programu nejvýše pět minut.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) oznámila, že přihlášek do bloku změn programu schůze se sešly desítky. Stejně postupovalo opoziční ANO už v úterý, když chtělo oddálit projednání vládního návrhu na úplné zrušení elektronické evidence tržeb ke konci roku.

Sporná vládní novela předpokládá zejména zapojení Senátu do výběru radních veřejnoprávní televize a rozhlasu. Nyní volí radní obou médií jen poslanci. Zpřísní se také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů.

Senátoři by měli podle předlohy volit vždy třetinu radních ČT a ČRo. V případě televizní rady by horní komora obsazovala šest míst, přičemž celkový počet členů by vzrostl z nynějších 15 na 18. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná. Kandidáty by mohly navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené.