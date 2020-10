Jedna z největší výher v kariéře na klubové úrovni, řekl Zima

Praha - Slávistický fotbalista David Zima považoval vítězství 1:0 nad Leverkusenem v 2. kole základní skupiny Evropské ligy za jeden z největších triumfů v kariéře. Devatenáctiletý obránce si připsal svůj druhý start v evropských pohárech a vůbec první v hlavní fázi. Připustil, že Pražané měli problém hrát do plných poté, co byl už ve 22. minutě vyloučen hostující Karim Bellarabi. Zápas rozhodl až v 80. minutě střídající Peter Olayinka.

"Pro mě to bylo jedno z největších vítězství v kariéře, na klubové úrovni určitě. Užil jsem si to neskutečně. Doufám, že to není poslední vítězství," řekl Zima na tiskové videokonferenci.

Pražané napravili úvodní prohru 1:3 v Izraeli s Beer Ševou a po dvou kolech skupiny mají stejně jako všichni zbylí soupeři tři body. Do další fáze postoupí první dva celky.

"Vítězství bylo moc důležité. Doufám, že i s Nice příště zvítězíme a budeme mít další tři body. Koneckonců musíme postoupit ze skupiny. Náš největší cíl je teď vyhrát nad Nice, to bude důležitý zápas vzhledem k postupu ze skupiny," mínil Zima.

Slávistům se podle něj v přesilovce paradoxně nehrálo moc dobře. "Průběh byl docela složitý, měli jsme problém hrát do plných. To je náš problém, že to moc neumíme. Ale chválabohu, že jsme to zvládli, vyhráli jsme a máme tři body. To je to nejdůležitější," konstatoval někdejší hráč Olomouce.

Pochvaloval si, že se na Slavii psychicky nepodepsal moment z 65. minuty, kdy střídající Nicolae Stanciu neproměnil penaltu a neprosadil se ani z následné dorážky.

"Myslím si, že to bylo pořád stejné. Viděli jsme, že soupeř pomalu odpadá. Byla to víceméně jen otázka času, kdy si vytvoříme nějakou šanci a bylo to o tom ji proměnit," tvrdil Zima.

"I já jsem měl dvě šance, jednou mi to výborně zblokoval stoper a podruhé jsem to netrefil tak, jak jsem si představoval. Dalo se to umístit mnohem lépe," dodal mládežnický reprezentant.