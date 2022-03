Jedna z nejtěžších penalt v životě, řekl Lewandowski po postupu Polska na MS

Chorzów (Polsko) - Za jednu z nejtěžších penalt v životě označil polský fotbalista Robert Lewandowski svou vítěznou trefu do sítě Švédska, která pomohla jeho týmu k postupu na mistrovství světa v Kataru. Svěřenci trenéra Czeslawa Michniewicze zdolali ve finále play off Seveřany 2:0, porazili předchozí přemožitele českého týmu v soutěžním zápase poprvé od roku 1974 a zajistili si účast na druhém světovém šampionátu po sobě.

"Říkal jsem už před zápasem, že je na čase vyhrát a dokázali jsme to. Byla to jedna z nejtěžších penalt v mém životě. Než jsem se k ní rozběhl, dobře jsem věděl, o co v těch vteřinách jde," řekl Lewandowski podle agentury Reuters.

Klíčový moment přišel v 50. minutě zápasu poté, co Jesper Karlström fauloval v pokutovém území střídajícího Grzegorze Krychowiaka. Lewandowski z penalty nezaváhal a poslal 74. reprezentační brankou svůj tým do vedení. Vítězství později zpečetil 18 minut před koncem Piotr Zieliński.

"Jasně, že jsem se chtěl hlavně soustředit, ale uvědomoval jsem si, co je vše v sázce a jak byla tahle penalta klíčová. Po emocionální stránce to byla určitě jedna z nejtěžších penalt v mé kariéře," uvedl Lewandowski, který se potýkal se zdravotními problémy. "Hodně našich hráčů bylo zraněných včetně mě. Měl jsem potíže s kolenem. Bolelo to, ale teď se můžeme radovat," podotkl útočník Bayernu Mnichov, který pak oslavoval postup s diváky ve slavnostním tričku.

Polsko si zahraje na světovém šampionátu podeváté. Před čtyřmi lety skončilo v základní skupině. "Je to výjimečná noc. Nejen pro nás, ale pro celý polský fotbal. Nezapomínejme, že pro některé hráče je to pravděpodobně poslední šance zahrát si na mistrovství světa, takže jsem rád, že o ni nepřišli," řekl trenér Michniewicz.

Jednapadesátiletý kouč nahradil na konci ledna ve funkci Portugalce Paula Sousu, který rozvázal kontrakt a odešel do brazilského Flamenga. Poláci v úvodní části herně ztráceli, o poločasové přestávce se jim však podařilo správně nabudit. "Vzali jsme si z úvodní části deset věcí. Pět dobrých a pět špatných. Řekli jsme hráčům, v čem mají pokračovat a co naopak už nedělat. Fungovalo to skvěle," doplnil Michniewicz.

Pochval se dočkal také brankář Wojciech Szczesny, který tým podržel několika výbornými zákroky. "Do druhé půle jsme vstoupili s dobrou energií a začal jsem věřit, že můžeme vyhrát. Švédsko nám trochu oba góly darovalo. Penalta přišla prakticky z ničeho a při druhé brance zase přišli o míč. Na druhou stranu musíte i vy takové příležitosti využít. Hranice mezi úspěchem a chybou je v takových zápasech malá. Oni dnes udělali dvě chyby a zaplatili za ně," dodal Szczesny.

Laciná penalta, řekl po prohře v Polsku kouč švédských fotbalistů Andersson

Trenér švédských fotbalistů Janne Andersson neskrýval po finálové porážce v play off o mistrovství světa s Polskem zklamání.

"Jsem nesmírně zklamaný," citovala po zápase Anderssona agentura Reuters. "Byl to zápas, v němž jsem si dobře hlídali soupeřův útok a vytvořili si dost šancí k tomu, abychom se ujali vedení. Bohužel se tak nestalo," doplnil kouč.

Švédové v první půli soupeře přestříleli v poměru 6:3, zápas se však zlomil na začátku druhé části. Po faulu Jespera Karlströma na střídajícího Grzegorze Krychowiaka proměnil pokutový kop Lewandowski. Seveřané navíc chybovali i 18 minut před koncem, kdy zaváhání v rozehrávce mezi Kristofferem Olssonem a Marcusem Danielssonem potrestal Piotr Zieliński.

"Ta penalta byla z mého pohledu laciná. Napůl hloupá situace. Po dvou individuálních chybách jsme soupeře pustili do vedení 2:0. Přitom jsme měli dost možností, abychom se sami ujali vedení. Bohužel i tak to ve fotbale chodí," řekl Andersson, jehož tým nedal v základní hrací době branku počtvrté za sebou.

Před brankou Robina Quaisona v prodloužení semifinále s Českou republikou vyšli Švédové naprázdno také proti Španělům a Gruzii. "Neskórovali jsme a to nás stálo postup. Jsem zklamaný jednak z výsledku, ale i z toho, že mistrovství světa bude bez nás," dodal Andersson.

Smutný byl i hvězdný útočník Zlatan Ibrahimovic. Čtyřicetiletý hráč nastoupil do utkání na posledních deset minut, proti pečlivě bránícímu soupeři se však neprosadil. Švédsko tak bude chybět na světovém šampionátu po osmi letech.

"Všichni jsme teď zklamaní. To je normální, když prohrajete. Každý z nás chtěl hrát na mistrovství světa, ale bohužel," řekl Ibrahomovic, který chce národnímu týmu pomoci i v dalších zápasech. "Věřím, že budu pokračovat do té doby, dokud budu zdravý a prospěšný. To se týká i mého působení v klubu," dodal útočník AC Milán.