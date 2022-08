Jedna z nejmenších památek v ČR je po roce opravená, stojí v Žatci

Žatec (Lounsko) - Jedna z nejmenších kulturních památek na území České republiky, bývalá trafika v Žatci na Lounsku, je po roce opravená. Konají se v ní malé koncerty i drobné prodejní akce. Rekonstrukce vyšla asi na 800.000 korun, původní odhad byl zhruba poloviční. Polovinu přispěl Ústecký kraj. Investor Daniel Černý to řekl ČTK.

Prvorepublikový prodejní stánek byl postaven na začátku minulého století na strategickém místě. Lidé okolo něj procházeli na nádraží. Po jeho uzavření začala malá budova chátrat, Černý ji koupil od svého známého a nechal ji opravit.

"Říkal jsem si, že je to malá stavba, takže to bude za tři měsíce a pár set tisíc hotové a nakonec to trvalo rok," podotkl Černý. Vyměnit se musely některé trámy, nové jsou částečně i pálené tašky, kování a nejdélo trval výběr nátěru okenic a ozdobných trámů. "Byla potřeba spousta specifických řemesel. Je to taková perníková chaloupka, zdobná záležitost, takže sehnat řemeslníky, kteří to umí a mají čas, to byl nejtěžší úkol," řekl majitel. Nakonec někteří řemeslníci svou práci odvedli zdarma, jinak by oprava byla ještě dražší.

Stánek se mimo jiné otevírá u příležitosti významných městských akcí. Při konání Žateckých dvorků se ve stánku prodávaly květiny, uplynulý pátek se ulicí rozezněly tóny z hudebních nástrojů kapely z Chomutova. Černý má také nápad, že by se stánek mohl otevírat příležitostně pro prodej kávy.