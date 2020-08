Jedna z Cen Thálie ze sklárny v Lindavě je z uranového skla

Cvikov (Českolipsko) - Jedna z Cen Thálie za nejlepší jevištní výkony na českých divadelních scénách bude letos poprvé z uranového skla. Je z barevné směsi, která na přímém slunečním svitu září. Ocenění ve tvaru benátské masky tradičně v těchto dnech vytváří skláři v Lindavě na Českolipsku ve sklárně společnosti Lasvit Ajeto. Každoročně tam ceny vznikají od roku 1998. Za rutinu ale práci na cenách sklářský mistr Petr Kuchta nepovažuje.

"Samozřejmě po těch letech, co jsem tady, to pro nás není už tak složité, ale hlavně je to radost. Každý rok to rádi děláme, protože je to za prvé připomínka něčeho, co máme hrozně rádi - styl té práce, je to Bořek Šípek, co si budeme povídat. A je to hezké," řekl dnes novinářům.

Současnou podobu Cen Thálie navrhl před více než 15 lety designér Bořek Šípek. Jde o ruční výrobu, každý kus je originál. Dosud se vyráběly v šesti barvách - modré, zlaté amber, červené, růžové, bílé opálové a zelené. Uranové zabarvení je sedmé. Ocenění v této barvě je určené pro novou kategorii loutkového divadla. "Hledali jsme novou cestou a tím, že jsme asi jediná sklárna, která uran taví, tak se to tak hezky spojilo, že jsme šli do této verze," řekl ředitel sklárny David Ševčík.

Podle něj mají s uranovým sklem zkušenosti díky zájmu jednoho odběratele, který na něm má svoji produkci postavenou. "Díky tomu máme uran stabilně. Dříve se tavil okrajově, tak jednou ročně," uvedl. Výroba uranového skla se neodlišuje od jiných barevných směsí, provází ji jen přísnější pravidla pro nákup směsi. "Je to regulováno jaderným úřadem a každý nákup registrují," uvedl Ševčík.

Vyfouknutí tříkilové Ceny Thálie do dřevěné formy není jednoduché, Nejnáročnější je ale následné broušení trofeje, které zabere až pět hodin. Před broušením musí vyfouknutý kus skla dva dny pomalu chladnout, aby nepopraskal. Z dutého kusu připomínajícího vázu musí brusič odříznout celou jednu část a vytvarovat tak základ benátské masky, kterou ještě ozdobí oči a úsměv. Stává se, že v této fázi některý kus praskne. I proto se každý rok vyrobí trofejí víc, než je potřeba. Objednaných je jich 18, skláři jich na huti připraví minimálně 25.

Ceny se budou letos předávat 14. listopadu v Národním divadle. Pořádající Herecká asociace Ceny Thálie nově udílí za výkony v divadelní sezoně, nikoli za rok, jak tomu bylo dříve. Podzimní ocenění by tak mělo být za období červen 2019 až červen 2020.